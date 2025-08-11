Znanost

Zlostavljanje u djetinjstvu ostavlja posljedice cijeli život: Bez obzira o kakvom se radilo

Važan napredak postignut je na polju borbe protiv fizičkog nasilja, ali verbalno se često previdi, rekao je vodeći autor studije Mark Bellis.

Hina | 11.08.2025. / 12:47 komentari
Zlostavljano dijete, ilustracija
Zlostavljano dijete, ilustracija (Foto: Getty Images)

Verbalno zlostavljanje djece može biti jednako štetno za njihovo mentalno zdravlje u odrasloj dobi kao i tjelesno nasilje, pokazalo je istraživanje provedeno u Britaniji.

tri vijesti o kojima se priča Gemini Prekipjelo mu Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet” Nezadovoljstvo, ilustracija Umjetna inteligencija "Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće Rasjed Tintina Već se trebao dogoditi, ali... Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja

Rezultati studije na više od 20.000 odraslih osoba u Engleskoj i Walesu pokazali su da će se ljudi izloženi verbalnom zlostavljanju u djetinjstvu osjećati kao odrasle osobe, nepovezano s drugim ljudima, pesimistično i emocionalno loše.

Odrasli koji su bili tjelesno zlostavljani kao djeca imaju 52 posto veće izglede da će iskusiti nisko mentalno blagostanje, a ta vjerojatnost iznosi oko 64 posto za one koji su bili izloženi isključivo verbalnom maltretiranju.

Iako je verbalno zlostavljanje u ovoj studiji pokazalo neznatno veći utjecaj, istraživači su rekli da razlika nije statistički značajna te da bi bila potrebna daljnja istraživanja, možda s većim uzorkom, kako bi se potvrdila valjanost razlike.

Izloženost objema vrstama zlostavljanja dodatno je povećala rizik na 115 posto, otkrila je studija koju je vodilo Sveučilište Liverpool John Moores.

Naše istraživanje pokazuje da verbalno zlostavljanje u djetinjstvu može dovesti do ožiljaka na mentalno zdravlje koji su duboki i trajni jednako kao tjelesno zlostavljanje. Važan napredak postignut je na polju borbe protiv fizičkog nasilja, ali verbalno se često previdi, rekao je vodeći autor studije Mark Bellis, direktor istraživanja i inovacija na tom sveučilištu.

Studija, objavljena u BMJ Open, također sugerira da se verbalno maltretiranje povećalo u posljednjim desetljećima "što je nagrizlo dugoročne mentalne koristi koje bismo trebali uočiti zbog smanjivanja tjelesnog nasilja."

Tjelesno zlostavljanje prepolovilo se s oko 20 posto kod onih rođenih između 1950. i 1979. na deset posto kod rođenih nakon 2000, pokazuju dvije studije.

Ali kada se radi o verbalnom nasilju ono je s 12 posto kod onih rođenih prije 1950. skočilo na 20 posto kod rođenih nakon 2000.

Istraživači su rekli da se procjenjuje da jedno od šestero djece trpi fizičko nasilje, prvenstveno od članova obitelji i skrbnika, a jedno od troje je izloženo verbalnom zlostavljanju.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Poplave u Teksasu otkrile pravo iznenađenje staro 115 milijuna godina
Kreću dodatna istraživanja
Poplave u Teksasu otkrile pravo iznenađenje staro 115 milijuna godina
Direktor Mercedesa upozorio: "Ako ne stanemo na loptu, zabit ćemo se punom brzinom u zid"
Rok je 2035.
Direktor Mercedesa upozorio: "Ako ne stanemo na loptu, zabit ćemo se punom brzinom u zid"
Pojavile se nove informacije: Ovo bi mogao biti najpoželjniji poklon za gamere ovog Božića
Procurile informacije i o cijeni
Pojavile se nove informacije: Ovo bi mogao biti najpoželjniji poklon za gamere ovog Božića
NASA i Google surađuju na AI alatu koji će se brinuti za zdravlje astronauta na putu do Marsa
CMO-DA
NASA i Google surađuju na AI alatu koji će se brinuti za zdravlje astronauta na putu do Marsa
Popustili su: Nvidia i AMD plaćat će SAD-u 15 posto od prodaje čipova Kini
Koliko će to iznositi na kraju?
Popustili su: Nvidia i AMD plaćat će SAD-u 15 posto od prodaje čipova Kini
Zlostavljanje u djetinjstvu ostavlja posljedice cijeli život: Bez obzira o kakvom se radilo
Pokazalo istraživanje
Zlostavljanje u djetinjstvu ostavlja posljedice cijeli život: Bez obzira o kakvom se radilo
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Objavljene nove glasine oko PS 6: Evo kada se očekuje početak prodaje i koliko bi mogao stajati
Nadolazeći PlayStation
Objavljene nove glasine oko PS 6: Evo kada se očekuje početak prodaje i koliko bi mogao stajati
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
Spektakularne snimke
VIDEO Ono što je ovaj iskusni ronilac doživio i snimio ostali mogu samo sanjati
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće savjetovati korisnike da prekinu sa svojim partnerima
Savjet koji ne treba tražiti od AI
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće ovo savjetovati

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Zbog požara u tvornici klora za bazee stanovnicima malog grada savjetuje se da ne izlaze
U FRANCUSKOJ
Gori tvornica klora: "Zatvorite prozore i ne izlazite iz kuća"
Od petero koji su skočili s mosta u Dravu, jedan nije izronio: Traži ga HGSS
NA RIJECI DRAVI
Pet osoba skočilo s mosta: Četvero ih izronilo, još jednu traže vatrogasci i HGSS
Na željezničkom kolodvoru Oriovac vlak prignječio mlađu mušku osobu
U tijeku je očevid
Strava na kolodvoru: Vlak prignječio muškarca, preminuo od teških ozlijeda
show
Jessie J podijelila kako joj je majka masirala operiranu dojku jer ona nije mogla gledati ožiljke
da ti srce pukne...
Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali
Gabi Novak preminula je 2 mjeseca nakon sina Matije Dedića
tragedija za tragedijom
Bol je bila prevelika: Gabi Novak preminula je dva mjeseca poslije sina Matije Dedića
Preminula je Gabi Novak
u 90. godini
Preminula je Gabi Novak
zdravlje
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Često ste ljuti bez razloga? Krivac može biti jedna od ovih 12 bolesti!
Ozbiljniji zdravstveni razlozi
Često ste ljuti bez razloga? Krivac može biti jedna od ovih 12 bolesti!
zabava
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
LOL
Poštar pitao djevojčicu gdje joj je mama pa dobio višak informacija
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
Hmm…
Cijeli svijet zavidi Balkancima zbog jedne objave na TikToku, pogledajte o čemu je riječ
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
Jao…
I njima je već dosta turista: Snimka skupila više od 90 milijuna pregleda, pogledajte ovaj hit
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
Što može poći po zlu?
Radikalan zakon stupio na snagu: Ako želite gledati pornografiju, snimite selfie ili pokažite osobne dokumente
sport
Preminuo legendarni predsjednik Zagreba od kojeg je strahovala Europa, a bio je i u Dinamu
TUŽNA VIJEST
Preminuo legendarni predsjednik Zagreba od kojeg je strahovala Europa, a bio je i u Dinamu
VIDEO Crvenim kartonom na Poljudu ispisana povijest SHNL-a: Ovo se ne pamti
Raritetna situacija
VIDEO Crvenim kartonom na Poljudu ispisana povijest SHNL-a: Ovo se ne pamti
16-godišnjakinja vratila Hrvatsku u košarkašku elitu: Dominantna partija djevojke koja je odbila rodni SAD
HRVATSKO SPORTSKO ČUDO
16-godišnjakinja vratila Hrvatsku u košarkašku elitu: Dominantna partija djevojke koja je odbila rodni SAD
tv
Daleki grad: Što će smisliti da ponovno zauzmu tržište?
DALEKI GRAD
Daleki grad: Što će smisliti da ponovno zauzmu tržište?
Leyla: Čemu se tako ponosno smije?
LEYLA
Leyla: Čemu se tako ponosno smije?
Napokon otkriveno: Za sve je kriv žiri MasterChefa koji najavljuje najzabavniju sezonu dosad!
MASTERCHEF
Napokon otkriveno: Za sve je kriv žiri MasterChefa koji najavljuje najzabavniju sezonu dosad!
putovanja
Ove pečene tikvice s krumpirom toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Savršeno ljetno jelo
Recept za pečene tikvice s krumpirom koje su toliko su fine da ih možete jesti i bez mesa
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
Možete i prespavati
Pogledajte kako izgleda avion najbogatijeg šefa narkokartela u povijesti
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
Vrboska
Hrvatska "Mala Venecija": Miris borova, mir, predivno more i dovoljno hlada za sve
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
AMERIČKI SAN
Kako su dva indijska imigranta od preprodaje maskica za mobitele stvorili brend odjeće vrijedan 176 milijuna dolara
lifestyle
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Sonja Jandroković na 310. Sinjskoj alki
ZA SINJSKU ALKU
Modni stil Sonje Jandroković na Sinjskoj alki: Elegancija u crnom koju je podignuo jedan detalj
sve
Mirela Holy na zagrebačkoj špici u natikačama Naked Wolfe 2025.
Potpetica od 13,5 cm
Mirela Holy nosi štucne i na +30 stupnjeva Celzija, ali najviše pogleda plijenile su njezine natikače
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Jessie J podijelila kako joj je majka masirala operiranu dojku jer ona nije mogla gledati ožiljke
da ti srce pukne...
Pjevačica podijelila srceparajući trenutak poslije operacije raka dojke, ožiljci su je shrvali
 

Nastavi čitati