Zaklada Zora i KBC Sestre milosrdnice započeli su validaciju proizvodnje CAR-T pripravaka za staničnu imunoterapiju tumora.

Validacija je započela i trebala bi ovo ljeto završiti. Ukoliko bude sve kako treba, a vjerujemo da hoće, prvi pripravci koje bi pacijenti mogli dobiti u jesen. Naravno, to mora ići uz suglasnost Ministarstva zdravstva. Prvih 5 pripravaka, biti će besplatno za one pacijente kojima je jedino preostalo liječenje CAR-T terapijom. Koji će to biti pacijenti, odlučit će liječnički konzilij, sukladno njihovim dijagnozama, odnosno, zdravstvenom stanju. Lijek će primiti ovdje, u KBC-u Sestre milosrdnice gdje se, za sada, pripravci proizvode, rekao je prof. dr. sc. Mladen Merćep, dr. med., voditelj Zaklade Zora.

Zahvaljujući pomoći i potpori neprofitne američke organizacije Caring Cross, na čelu s dr. sc. Borom Dropulićem, Zaklada Zora je zajedno sa svojim partnerima, korak bliže ka domaćoj proizvodnji ove revolucionarne i spasonosne terapije u Hrvatskoj.

Drago nam je da je Caring Cross dio ove priče i da surađujemo sa Zakladom Zora i KBC-om Sestre milosrdnice. Domaća proizvodnja CAR-T pripravaka uvelike će rasteretiti u financijskom smislu zdravstveni sustav, a pritom će veći broj oboljelih dobiti ovaj lijek koji daje šansu za život. Caring Cross već dugo pomaže zemljama diljem svijeta da uspostave svoju proizvodnju CAR-T. Među njima su Indija, Brazil, Turska i još mnoge zemlje, istaknuo je dr. sc. Dropulić, izvršni direktor neprofitne organizacije Caring Cross, jedan od začetnika CAR-T terapije.

Validacija proizvodnje CAR-T trajat će oko šest mjeseci. Nakon toga se očekuju prvi pripravci za pacijente.

Jako smo ponosni što se ovo događa upravo kod nas, u KBC-u Sestre milosrdnice. Ovo nije samo uspjeh naše ustanove, već je ovo uspjeh za cijeli zdravstveni sustav. Do sada je ovakvu vrstu terapije primilo na godinu do 10 naših bolesnika i to tek u trećoj liniji. Domaćom proizvodnjom CAR-T pripravaka zasigurno će puno više pacijenata dobiti priliku za ovu terapiju i nadamo se da će ju dobiti što ranije, čak možda i u prvoj liniji liječenja, objasnio je prof. dr. sc. Petar Gaćina, dr. med., pročelnik Zavoda za hematologiju KBC Sestre milosrdnice.

U laboratorijima Banke tkiva i stanica provodit će se validacija proizvodnje stanične imunoterapije CAR-T. Stručnjaci koji su uključeni u ovaj projekt nisu samo liječnici, već i magistri molekularne biologije i biotehnologije. Stigla je sva oprema, kao i reagensi i mi smo spremni, rekla je doc. dr. sc. Marija Zekušić, mag. biol. mol./voditeljica Odjela banke tkiva i stanica, Zavod za transfuzijsku i regenerativnu medicinu KBC-a Sestre milosrdnice.

Cijeli proces proizvodnje odvija se u laboratorijima Banke tkiva KBC-a Sestre milosrdnice.

Ponosni smo što je validacija proizvodnje stanične imunoterapije krenula upravo iz naše ustanove. Ovime pokazujemo da činimo sve što nam je u mogućnosti kako bi naši pacijenti dobilii najbolje oblike liječenja. Mi ćemo u KBC-u Sestre milosrdnice pružiti sve resurse, kako bi doprinjeli ovoj proizvodnji, rekao je doc. dr. sc. Neven Tučkar, dr. med., zamjenik ravnatelja KBC Sestre milosrdnice.

Zaklada Zora započela je proces uvođenja domaće proizvodnje CAR-T terapije za oboljele od B staničnih leukemija, limfoma, multiplog mijeloma i teških oblika autoimunih bolesti u kojima B limfociti imaju bitnu ulogu.

Svrha Zaklade jest da se iz njezine imovine i prihoda koji se iz te imovine stječu, doprinosi razvoju stanične imunoterapije tumora te da staničnu imunoterapiju tumora učine dostupnu svima kojima je ona nužna i indicirana.

Krajem 2024. Zaklada Zora je zajedno s partnerima pokrenula i kampanju „Umjesto jedne kave doniraj za život“, koja i dalje traje. Sve u cilju kako bi prikupili određena sredstva za nesmetani razvoj i proizvodnju CAR-T u Hrvatskoj.