Kontroverzno otkriće iz 2024. godine potaknulo je pomorske znanstvenike da se ponovno spuste u oceanske dubine. Britanski ekolog Andrew Sweetman, koji je predvodio to izvorno istraživanje, koje je sugeriralo da polimetalno kamenje na morskom dnu može ispuštati takozvani "tamni kisik", priprema novu ekspediciju kako bi i potvrdio taj fenomen.

Na konferenciji za novinare održanoj ovog tjedna, Sweetman je predstavio dva nova dubokomorska landera dizajnirana da zarone do 11 kilometara dubine i istraže kako bi to polimetalno kamenje veličine krumpira moglo stvarati kisik.

Za razliku od prethodnih misija, ovi landeri imat će senzore posebno dizajnirane za mjerenje respiracije morskog dna, objasnio je za agenciju AFP Sweetman.

Landeri, izgrađeni da izdrže 1 200 puta veći tlak nego na površini, više podsjećaju na opremu za svemirska istraživanja, stoji u izjavi njegova tima.

Misija će se provoditi s istraživačkog broda u zoni Clarion-Clipperton, opsežnom području između Havaja i Meksika koje je privuklo interes rudarskih tvrtki koje s oceanskog dna žele eksploatirati metale korištene u baterijama za električne automobile i drugoj tehnologiji. Znanstvenici predlažu da električni naboj u navedenom kamenju može razdvojiti slanu vodu na vodik i kisik procesom poznatim kao elektroliza.

Sweetman se također osvrnuo na skepticizam u vezi sa svojim istraživanjem iz 2024. godine, pri čemu su neki kritičari tvrdili da je kisik bio samo zarobljen zrak u instrumentima, a ne stvarni proizvod.

Te instrumente koristimo posljednjih 20 godina i svaki put kada smo ih postavili, nikada nismo imali mjehuriće, rekao je Sweetman, dodajući da je tim proveo dodatna testiranja kako bi isključio takvu mogućnost.

Financiranje za nadolazeće istraživanje dolazi od japanske Zaklade Nippon (privatna organizacija koja promiče humanitarni rad, industrijski pomorski razvoj i diplomaciju), dok je istraživanje iz 2024. godine djelomično financirala kanadska rudarska tvrtka The Metals Company, koja je kasnije oštro kritizirala nalaze.

Nije nam namjera zaustaviti dubokomorsko rudarenje, rekao je Sweetman, dodajući da je cilj istraživanja prikupiti što više podataka kako bi se, ako do rudarenja dođe, njegovi učinci na okoliš sveli na najmanju moguću mjeru.

Njemački biogeokemičar Matthias Haeckel iz GEOMAR Helmholtz Centra za istraživanje oceana rekao je za AFP da njegova istraživanja nisu pokazala nikakvih naznaka proizvodnje kisika iz navedenog izvora, ali je dodao da će se Sweetman pridružiti našem krstarenju krajem ove godine, gdje planiramo usporediti naše metode.

Sweetman očekuje preliminarne rezultate unutar 24 do 48 sati nakon podizanja landera s oceanskog dna, dok dodatne analize na kopnu mogu potrajati i mjesecima.

Izvor: Science Alert