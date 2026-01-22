Dok Netflix obara rekorde po broju pretplatnika, u kompaniji već razmišljaju o budućnosti - novom sadržaju, ali i konkurenciji drugih platformi. YouTube, TikTok i Instagram dominiraju tržištem mobilnog videa te ekipa iz Netflixa pokušava pronaći način kako mogu privući dio tih korisnika na svoju mobilnu aplikaciju.

Jedan od načina je ponuditi isto što i konkurencija, a to su videozapisi kraćeg formata, što uključuje i nedavno najavljene originalne video podcaste. To je teritorij kojim vlada YouTube, a Netflix će im pokušati uzeti dio kolača. Kompanija je ovaj tjedan predstavila svoje prve originalne video podcaste, a gledatelje će pokušati privući poznatim imenima poput Petea Davidsona i Michaela Irvina.

Redizajn mobilne aplikacije

Govoreći o budućnosti Netflixa, suizvršni direktor tvrtke Greg Peters ovog je tjedna najavio kako rade na redizajniranoj aplikaciji koja bi trebala postati dostupna kasnije 2026. godine, a ona je namijenjena boljem širenju poslovanja tijekom nadolazećeg desetljeća. Ta, po svemu sudeći, velika nadogradnja Netflixove mobilne aplikacije trebala bi biti temelj za kontinuirano eksperimentiranje zahvaljujući kojem će se kompanija moći razvijati, testirati i poboljšavati svoju ponudu, objasnio je Peters.

U centru redizajna aplikacije jest dublja integracija vertikalnog video feeda te je plan prikazivati kraće videoisječke emisija i filmova u formatu sličnom TikToku i Instagram Reelsima. Takvi su videozapisi, tvrdi jedan od CEO-a tvrtke, moćan alat za privlačenje pažnje i povećanje vremena koje korisnici provode pregledavajući sadržaj.

Idu u smjeru društvene platforme

Oba ova Netflixova poteza - video podcasti te integracija vertikalnih videozapisa pokazuju kako njihova mobilna aplikacija više ide u smjeru društvene platforme, pri čemu će u fokusu biti pronalaženje sadržaja, kao i svakodnevni angažman. Dakle, korisnici više neće pokretati ovu mobilnu aplikaciju samo kada žele pogledati neku seriju, film ili emisiju, već bi je trebali pregledavati svakodnevno, kao i ostale društvene mreže.

Pri tome iz ove tvrtke paze da se ova njihova nastojanja ne prikažu kao imitiranje, već kao eksperimentiranje. O tome je prošle godine govorila izvršna tehnička direktorica tvrtke Elizabeth Stone, koja je naglasila da Netflix ne pokušava postati TikTok, već samo žele proširi mogućnosti otkrivanja zabavnog sadržaja unutar njihove mobilne aplikacije.

Izvor: Tech Crunch