Prilikom traženja mjesta za sjesti u nekom kafiću, mnogi imaju samo jedan, ali važan zahtjev - pušači traže mjesto gdje će moći u miru zapaliti cigaretu uz kavu ili čašu piva, dok nepušači ne žele provesti vrijeme u zadimljenom prostoru i doći kući u odjeći koja se osjeti po dimu.

Upravo iz ovakve jednostavne, ali svakodnevne frustracije i neizvjesnosti oko toga smije li se ili ne pušiti u nekom kafiću i restoranu, nastao je zanimljiv projekt koji bi mogao olakšati živote mnogih koji pretražuju mjesto u kojem žele sjesti i nešto popiti, a da unaprijed znaju pravila vezana uz pušenje.

Nema dima

Aplikaciju Nema dima je kao jedan od svojih projekata sa strane razvio Martin Kajtazi. Iako vodi kompaniju koja se bavi razvojem web stranica i aplikacija, u razgovoru za Zimo objasnio je kako je to njegov osobni projekt koji sam održava i financira, a u kojem su mu, prvenstveno kroz testiranje aplikacije, pomogli bliski prijatelji. Platforma je potpuno besplatna te na njoj nema oglasa ili drugih oblika monetizacije, no tko želi, može ostaviti simboličnu bakšu i podržati ovaj projekt.

Martin Kajtazi (Foto: Osobni album)

Ideja nije usmjerena protiv pušača, već upravo suprotno: cilj je olakšati svima da unaprijed znaju gdje mogu u miru zapaliti cigaretu, a gdje mogu sjesti bez brige o dimu i provjetravanju odjeće, komentirao je.

Nema dima pokriva cijelu Hrvatsku, a trenutačno je u bazi više od 13 tisuća lokala i ta će se brojka, jasno, povećavati i dalje.

Podaci bazirani na iskustvima zajednice

Ono po čemu je aplikacija zanimljiva jest da se ne oslanja na natpise na vratima kafića, već na iskustva korisnika iz prve ruke tako da je u potpunosti bazirana na podacima zajednice. Korisnici mogu vrlo jednostavno glasati, prijaviti netočne informacije ili dodati nove lokale koji nedostaju. Za sve akcije potrebna je jednostavna prijava putem Googlea ili Facebooka kako bi se izbjegle zloupotrebe, botovi i lažni glasovi. Sustav glasanja je ponderiran, a aktualno stanje postiže se time da noviji glasovi imaju veću težinu od starijih.

Dojmovi korisnika su iznimno pozitivni te se pokazalo da su mnogi dijelili isti problem kao i Martin - da unaprijed znaju gdje mogu sjesti i popiti kavu, bez potrebe za traženjem kafića koji će im ponuditi ono što žele, bilo da je riječ o pušačima ili nepušačima. Kako je aplikacija dostupna i na engleskom jeziku, nije teško zaključiti kako će pomoći i brojnim turistima koji imaju isti problem kao i on.

Širenje baze lokala

Nema dima (Foto: Nema dima, screenshot)

Razvoj aplikacije krenuo je u posljednjem kvartalu prošle godine, a ovog je tjedna službeno puštena u produkciju. Nema dima je aplikacija dostupna putem weba, a tko želi može je pohraniti na početni zaslon svog mobitela i tako koristiti kao optimiziranu mobilnu aplikaciju.

Što se budućnosti tiče, na početku se uz pomoć zajednice želi proširiti baza lokala te ispraviti netočne informacije, a Kajtazi već razmišlja i o drugim prijedlozima i idejama koje je dobio od korisnika Nema dima. Također, otvoren je i za suradnje i nove projekte koji se bave sličnim ili potpuno drukčijim rješenjima svakodnevnih i stvarnih problema.