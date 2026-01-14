Specijalizirane mobilne aplikacije za prestanak pušenja učinkovit su alat osobama koje pokušavaju prestati pušiti, otkrila je studija.tri vijesti o kojima se priča Reakcija iz Pekinga Kineska istraga je poruka SAD-u: “Ne dirajte naše AI talente i tehnologiju” To je bila najvažnija stvar Znanstvena zajednica digla uzbunu nakon američkog otkazivanja misije za povratak uzoraka s Marsa Isključite je odmah! Ovu opciju vjerojatno ni ne znate da imate na svom telefonu, a mogla bi ugroziti vašu sigurnost
Znanstvenici su otkrili da su aplikacije osmišljene za pomoć pri prestanku pušenja posebno učinkovite kada se koriste uz lijekove za prestanak pušenja.
Ali čak i kad se koriste kao samostalni alat, mogu biti učinkovite i pomoći pri prestanku pušenja, sugerira studija.
Akademici iz Kine ispitali su podatke svih studija kojima se utvrđuje učinkovitost aplikacija za prestanak pušenja. Objedinili su podatke iz 31 studije u koje je ukupno bilo uključeno 12.800 ljudi.
Otkrili su da korištenje mobilnih aplikacija može povećati vjerojatnost da će osoba prestati s tom štetnom navikom na šest mjeseci u usporedbi s onima koji su bez ili s minimalnom podrškom.
U kombinaciji s "tradicionalnim intervencijama", aplikacije za pametne telefone povećale su vjerojatnost da će se ljudi kloniti cigareta šest mjeseci.
Kada su se kombinirale s lijekovima za prestanak pušenja, čini se da su aplikacije poboljšale sposobnost osobe da prestane pušiti na šest mjeseci u odnosu kada se samo koriste lijekovi, iako je istraživački tim rekao da se ovaj nalaz temelji na "dokazima niske pouzdanosti".
Aplikacije temeljene na psihološko-bihevioralnim teorijama povećale su apstinenciju u usporedbi s "tradicionalnim bihevioralnim aplikacijama", dodali su.
Aplikacije za pametne telefone mogu biti učinkovite za prestanak pušenja u usporedbi s minimalnom podrškom ili izostankom iste, napisali su autori u časopisu BMJ Evidence Based Medicine.
Aplikacije za pametne telefone pružaju prilagodljivu i jeftinu opciju za klinička okruženja s ograničenim resursima, dodaju.
Autori navode da "ovaj sustavni pregled pruža praktične dokaze kliničarima koji žele prilagoditi digitalne alate i kreatorima politika s ciljem povećanja usluga za prestanak pušenja".
Ako budući dokazi potvrde trajne koristi i utvrde ključne značajke, rigorozno validirane aplikacije mogle bi postati temelj globalnih napora za kontrolu duhana, uvjereni su autori.