Apple pokušava uhvatiti korak s konkurencijom na polju umjetne inteligencije. Njihovi raniji ambiciozni planovi nisu ispunjeni te se pokazalo kako ne mogu sami razviti dovoljno dobru AI pa su se odlučili u pomoć pozvati Google, s kojim su nedavno potpisali partnerstvo oko korištenja njihova AI modela Gemini 3 u Appleovim uređajima. Kako će to partnerstvo, odnosno integracija Geminija u Appleove proizvode izgledati u praksi, trebali bi saznati kroz nekoliko mjeseci.

Ovog tjedna pojavile su se nove informacije o Appleovim AI planovima, a odnose se na njihovu asistenticu Siri. Raniji pokušaji poboljšanja Siri nisu bili uspješni, a u velikom preoblikovanju trebao bi im pomoći upravo Google, odnosno Gemini.

Siri postaje konverzacijski AI chatbot

Prema tim novim informacijama, Apple namjerava pretvoriti Siri iz dosadašnjeg glasovnog asistenta u konverzacijskog chatbota koji će biti sličan ChatGPT-u i Geminiju. Siri će se i dalje pozivati kao i do sada (s “Hej Siri” ili pritiskom posebne tipke), a razgovor s asistenticom bit će prirodniji i s njom će se razgovarati kao i s ostalim chatbotovima.

Nova Siri neće djelovati kao samostalna aplikacija, već će biti integrirana u Appleove najvažnije aplikacije s mogućnostima poput pretraživanja interneta, stvaranja sadržaja, sažimanja informacija itd. Npr. putem Siri korisnici bi samo sa svojim glasom i izdavanjem naredbi mogli uređivati fotografije, pisati mailove, koristiti kalendar ili pronaći određene poruke, događaje, datoteke i slično. Siri kao chatbot bit će dublje implementirana ne samo u nadolazeći Appleov operativni sustav za pametne telefone iOS 27, već i u iPadOS 27 te macOS 27.

Više ćemo znati u lipnju

Apple bi nove verzije svojih operativnih sustava trebao predstaviti početkom lipnja na svojoj tradicionalnoj WWDC konferenciji za developere i tada bi trebali saznati većinu stvari koje pripremaju za softverske verzije 27 svojih uređaja. Nakon toga, najvjerojatnije u rujnu, ove će verzije biti dostupne korisnicima pa ćemo iz prve ruke saznati kako izgleda radikalno poboljšanja Siri. Naravno, ako ponovno ne naiđu na neke probleme s razvojem i odgode.

No i prije toga možemo očekivati nekakve nove nadogradnje oko Siri i Apple Intelligencea. Već tijekom proljeća s verzijom iOS 26.4 za iPhone, očekuju se neke nove AI opcije za Siri i Apple Intelligence koje će omogućiti Googleov Gemini. To bi ipak trebao biti prvi mali korak prema onome što nas čeka s verzijama iOS-a 27, a to veliki naglasak na umjetnoj inteligenciji koji bi mogao radikalno promijeniti način na koji koristimo Appleove telefone, tablete i računala.

Izvor: Digital Trends