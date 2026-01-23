Na vojnom poligonu “Gašinci“ tijekom ovog tjedna, od 19. do 23. siječnja, provodi se obuka za operatera FPV dronova na kojoj sudjeluju budući instruktori za temeljno vojno osposobljavanje, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo obrane (MORH).

Riječ je, kako kažu, o dijelu instruktora za temeljno vojno osposobljavanje, 17 pripadnika Središta za obuku pješaštva i oklopništva, Središta za borbenu obuku i Središta za razvoj vođa "Marko Babić" koji su trenutno na obuci na Gašincima.

Obuku provode djelatnici osječke tvrtke Orqa koja proizvodi FPV dronove, a provodi se u nekoliko radionica.

U MORH-u kažu da će instruktori ročnika za temeljno vojno osposobljavanje prenositi usvojeno znanje s ove obuke o rukovanju dronovima mladim ročnicima na obuci za temeljno vojno osposobljavanje.

Osim upravljanja dronom, polaznici obuke upoznaju se i s tehničkim karakteristikama drona i njegovom pripremom za let.

FPV dronovi tvrtke Orqa (Foto: MORH/ T. Brandt)

Obuhvaćeno je znanje o radiovezi, radiovalovima, baterijama, njihovu punjenju i skladištenju. Uči se i o primjeni dronova, hoće li ih se koristiti za izviđanje ili za napadačke akcije, naoružavanju dronova te o dužnostima svakog člana u timu operatera dronova.

U MORH-u navode da je ovo prvi dio obuke, odnosno radionica, gdje se usvajaju osnovna znanja o dronovima i dobiva uvid u opremu, a koja se nastavlja na temeljnom i naprednom tečaju.

Na ovoj radionici pripadnici postrojbi rade na simulatoru, uče osnovna znanja o dronovima, dobivaju uvid u opremu, funkcioniranje dronova, od čega se sastoje, kako se montiraju i ostalo, objašnjava instruktor iz Orqe Gordan Barić. Osim na simulatorima polaznici obuke vježbali su i s pravim dronovima, kojima je trebalo upravljati do određene lokacije i potom ih vratiti na predviđeno mjesto. Na taj su način vidjeli razliku između letenja na simulatoru i u stvarnosti, navodi MORH u priopćenju.