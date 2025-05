Hladan tuš za milijune gamera koji željno iščekuju novi nastavak Grand Theft Auta

Vjerojatno se nikada nije pričalo o nekoj videoigri, kao što se posljednjih godinu dana govori o novom nastavku Grand Theft Auta. Razlog je jasan - riječ je o jednoj od najpopularnijih gamerskih franšiza na svijetu čiji se nastavak čeka više od desetljeća. Nakon što je krajem 2023. objavljen prvi trailer nove igre, očekivanja, kao i uzbuđenje gamera, dodatno su porasli.

Sve do sada nije bio poznat službeni datum predstavljanja ove igre, iako je plan Rockstara bio da to bude tijekom ove jeseni. Ipak, iz ove su tvrtke ranije najavili kako neće žuriti s predstavljanjem, odnosno pričekat će koliko je potrebno sve dok igra ne bude u potpunosti savršena, kako ne bi poslije morali nešto ispravljati. Ljubitelji videoigara i ove franšize nadali su se kako neće doći do odgoda te da bi se GTA 6 zaista mogao pojaviti tijekom jeseni, a mediji koji prate industriju videoigara čak su objavili potencijalan datum kada očekuju početak prodaje - 28. listopada.

Jeste li spremni platiti 100 dolara samo za jednu videoigru?

Na internetskim forumima mnogi su već pisali kako će tada uzeti godišnji odmor (neki su čak spominjali i bolovanja), a najavljivali su i kako će novogodišnje praznike provesti s kontrolerom u ruci.

No to je uzbuđenje prije nekoliko dana isparilo i zamijenilo ga je - razočarenje.

Naime, na službenom blogu Rockstar Gamesa objavljen je službeni datum početka prodaje Grand Theft Auta 6 i to će biti tek - sljedeće godine. Konkretnije, igra bi se u prodaji trebala pojaviti 26. svibnja 2026.

A kada će PC verzija?

U objavi na blogu iz ove su kompanije poručili su kako se nadaju da će gameri shvatiti da im je potrebno dodatno vrijeme kako bi mogli isporučiti igru koja će pružiti kvalitetu koju očekujui zaslužuju. Također, na blogu su napisali i kako uskoro možemo očekivati nove informacije, što se vjerojatno odnosi na toliko očekivani drugi trailer za GTA.

Prilikom ranije najave, iz Rockstara su najavili kako će novi nastavak njihove popularne franšize biti dostupan za PlayStation 5 i dvije verzije posljednje generacije Xboxa. Verziju za osobna računala nisu spominjali tako da se očekuje kako će se GTA 6 za PC-je pojaviti naknadno. Ranije se govorilo kako će to biti 2026., no kako je datum početka prodaje sada pomaknut na sljedeću godinu, nagađa se kako će vlasnici osobnih računala moći zaigrati ovu igru tek - 2027.

Ovo će biti fantastična godina za gamere: Obilježit će je dvije velike stvari

Na Tech Spotu podsjećaju kako se verzija GTA 3 na osobnim računalima pojavila sedam mjeseci nakon konzola, za San Andreas trebalo je osam mjeseci, dok je GTA 5 za PC-je postao dostupan tek dvije godine nakon službene verzije.

Osim gamera, vijest o odgodi početka prodaje igre nisu dobro primili niti investitori pa je nakon te objave cijena dionice tvrtke pala za oko 8 posto.