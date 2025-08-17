Znanost

Znanstvenici otkrili novog pretka današnjih kitova: "Možda je izgledao kao čudna mješavina kita, tuljana i Pokemona"

Dio lubanje pronađen na plaži Jan Juc u australskoj saveznoj državi Victoriji, mogao bi biti ključan za razumijevanje rane evolucije kitova.

Martina Čizmić | 17.08.2025. / 10:45
Janjucetus dullardi (Foto: Ruairidh Duncan/Museums Victoria Research Institute)

 Htjeli i to priznati ili ne, ali zapravo još uvijek malo znamo o dinosaurima i životinjama koje su živjele u njihovo vrijeme. Fosili koje su ljudi otkrili tijekom godina dali su tek malen uvid u fascinantan svijet tih životinja koje su nastanjivale Zemlju prije više milijuna godina.

Svako toliko, kad paleontolozi otkriju novi fosil, najčešće potpuno slučajno, čini se da otkrivaju novu stranicu u povijesti dinosaura.

Posljednju u nizu tih stranica ispisuju znanstvenici iz Australije koji su slučajno na australskoj plaži otkrili rijetku i potpuno novu vrstu koja bi mogla biti predak današnjih kitova.

Kako su objavili u Zoološkom časopisu Linneanskog društva, fosil pronađen na plaži star je oko 25 milijuna godina i pripada stvorenju koje je dobilo ime Janjucetus dullardi. Znanstvenici smatraju da se radi o mladom primjerku koji je bio toliko malen (u kitovskim okvirima) da bi stao u običan krevet.

Bio je, recimo to tako, varljivo sladak, istaknuo je jedna od autora rada, Erich Fitzgerald, viši kustos paleontologije kralježnjaka u Istraživačkom institutu Muzeja Viktorije. Možda je izgledao kao neka čudna mješavina kita, tuljana i Pokemona, ali bilo ih je vrlo različitih.

Dio lubanje pronađen na plaži Jan Juc u australskoj saveznoj državi Victoriji, mogao bi biti ključan za razumijevanje rane evolucije kitova.

 

Kako pojašnjava Fitzgerald, obiteljsko stablo predaka kitova izgleda, u najmanju ruku, neobično. I Janjucetus dullardi nije nikakva iznimka. Naime, on je spada u tek četvrtu ikad identificiranu vrstu iz skupine poznate kao mammalodontidi. Radi se o ranim kitovima koji su živjeli samo tijekom oligocenske epohe, prije otprilike 34 do 23 milijuna godina.

Spadaju u kategoriju sitnih grabežljivaca za koje se smatra da bi mogli narasti do tri metra dulji, a znanstvenici ih stavljaju u ranu granu u liniji koja je dovela do današnjih velikih usatih kitova. No, ovi stari preci današnjih kitova izgledali su radikalno drugačije od bilo koje moderne vrste.

Možda su imali sitne izbočine nogu koje su stršile poput patrljaka iz stjenke tijela, nagađa Fitzgerald jer je na temelju samo dijela lubanje teško nagađati kako je izgledao ostatak tijela.

Kitovi predstavljaju prilično malu populaciju svih živih bića, rekao je Fitzgerald. Samo odabrani, ogromna manjina svih kitova koji su ikada živjeli i uginuli u oceanima tijekom milijuna godina, zapravo se sačuvaju kao fosili.

Nalazi poput Janjucetus dullardi mogu otkriti uvid u to kako su se pretpovijesni kitovi hranili, kretali, ponašali - i evoluirali. Istraživači kažu da su otkrića također pomogla u razumijevanju kako su se drevne vrste kitova prilagodile toplijim oceanima, a to bi im moglo pomoći da otkriju kako bi današnji morski život mogao reagirati na klimatske promjene.

