Microsoft pokreće "hitnu" istragu: Jesu li Izraelci koristili njihovu tehnologiju za masovni nadzor Palestinaca?

Ova nova istraga bit će proširena i na neke zaposlenike Microsofta u Izraelu, koji su možda prikrivali informacije tijekom prve istrage.

Martina Čizmić | 17.08.2025. / 08:51 komentari
Digitalni nadzor, ilustracija (Foto: Getty Images)

Microsoft je objavio kako je pokrenuo "hitnu" istragu o optužbama navedenim u istrazi britanskog lista Guardian, da je izraelska vojna nadzorna agencija koristila njihovu tehnologiju za masovni nadzor Palestinaca.

Naime, Guardian je u svojoj istrazi otkrio kako se izraelska špijunska agencija Unit 8200 oslanjala na Microsoftovu popularnu platformu za pohranu u oblaku, Azure, kako bi pohranila ogromne kolekcije palestinskih mobilnih telefonskih poziva koje je prikupila.

U suradnji izraelskim medijima, Guardian je otkrio da je Unit 8200 koristio prilagođeno i odvojeno područje unutar Azurea za pohranu snimki milijuna poziva obavljenih u Gazi i na Zapadnoj obali.

U objavi za medije, Microsoft je naglasio kako bi korištenje Azurea "za pohranu podatkovnih datoteka telefonskih poziva dobivenih masovnim nadzorom civila" bilo kršenje njihovih uvjeta pružanja usluga.

Podsjetimo, prve su istrage o tome kako Izrael i njegove agencije koriste Microsoftovu tehnologiju pokrenute još tijekom svibnja, ali do danas "nisu pronađeni dokazi" da se krše uvjeti pružanja usluge.

Ova nova istraga bit će proširena i na neke zaposlenike Microsofta u Izraelu, koji su možda prikrivali informacije tijekom prve istrage.

Bit će zanimljivo vidjeti i koliko je sama uprava tvrtke bila upoznata s djelovanjem Unit 8200 i načinom na koji se koristi Microsoftova tehnologija. Kako navodi Guardian, prema podacima koje su imali na uvid, tvrtka je još krajem 2021. godine bila svjesna da Unit 8200 planira premjestiti velike količine osjetljivih i klasificiranih obavještajnih podataka na platformu Azure. Navodno je jednom takvom sastanku o preseljenju, prisustvovao i šef Microsofta, Satya Nadell.

Kako su priopćili iz Microsofta, tvrtka i njeno rukovodstvo nisu billi svjesni da Unit 8200 planira koristiti Azure za pohranu sadržaja kao što su presretnuti pozivi iz Gaze.

Iz Microsofta dodaju kako će javno objaviti činjenične nalaze istrage, kad ona bude dovršena.

Izvor: Guardian

