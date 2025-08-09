Tehnologija

Europski konkurent Starlinku završio godinu u minusu

Kompanija je poslovnu 2024/2025. godinu zaključila s gotovo pet puta većim operativnim gubitkom, od 909,2 milijuna eura.

Hina | 09.08.2025. / 08:19 komentari
Eutelsat (Foto: Afp)

Francuska kompanija za satelitske usluge Eutelsat izvijestila je da je poslovnu godinu zaključila u minusu, uz slabije rezultate u poslovanju s prijenosom televizijskog i radijskog sadržaja i otpis imovine u segmentu geostacionarnih satelita.

tri vijesti o kojima se priča Nezadovoljstvo, ilustracija Umjetna inteligencija "Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće Rasjed Tintina Već se trebao dogoditi, ali... Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja Mozak, ilustracija Može li biti tako jednostavno? Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti

U poslovnoj godini 2024/2025. koja je završila u lipnju ukupni prihod Eutelstata od prijenosa video i radio sadržaja, komunikacijskih i usluga državama iznosio je 1,23 milijarde eura i bio je za 0,8 posto viši nego u 2023/2024., pokazuju poslovni rezultati objavljeni u utorak.

Prihod u glavnom poslovanju prijenosa sadržaja pao je za 6,7 posto, na 608 milijuna eura. 

Pojačana potražnja za domaćim rješenjima

Pružanje usluga državama donijelo je pak kompaniji prihod od 211 milijuna eura, veći za 24,1 posto nego u 2023/2024., na valu pojačane potražnje europskih vlada za domaćim rješenjima koja bi smanjila njihovu ovisnost o američkim kompanijama poput Starlinka.

Zamjetno je porastao i prihod od fiksnih komunikacijskih usluga, za 4,3 posto. U segmentu mobilnih komunikacijskih usluga zadržao se na razini 2023/2024.

Prihod od poslovanja sa satelitima u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO) poskočio je za čak 84,1 posto, na 187 milijuna eura.

Prilagođena dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) smanjena je za 5,9 posto, na 676,2 milijuna eura.

Kompanija je poslovnu 2024/2025. godinu zaključila s gotovo pet puta većim operativnim gubitkom, od 909,2 milijuna eura, uz otpis imovine u segmentu geostacionarnih satelita koji kretanjem prate rotaciju Zemlje.

Neće se natjecati sa Starlinkom i Kuiperom

Eutel se ne namjerava natjecati sa Starlinkom ni s Amazonovim Kuiperom na potrošačkom tržištu, već će se usmjeriti na segmente u kojima je konkurentan, rekao je novinarima izvršni direktor Jean-François Fallacher. 

Uz usluge državama, ti segmenti obuhvaćaju internetsko povezivanje na letovima te usluge u pomorstvu, pojasnio je Fallacher.

Viši prihod u poslovanju s vladama odražava usluge Ukrajini i pojačanu potražnju zemalja izvan Sjeverne Amerike, osobito Tajvana, navodi direktor Eutelsata.

Njemačka vlada plaća ukrajinski pristup Eutelsatovoj mreži već oko godinu dana, napominje Reuters.

Grupa planira nadoknaditi gubitke u poslovanju s prijenosom videosadržaja snažnijom prisutnošću na tržištu satelitskog interneta, na kojem dominira Muskov Starlink.

Uprava očekuje da će u novoj poslovnoj godini prihod u poslovanju sa satelitima u niskoj Zemljinoj orbiti poskočiti za 50 posto i ublažiti pad u tradicionalnom dijelu poslovanja na koji utječu dodatne sankcije Rusiji.

Eutelsat prihodom zauzima treće mjesto na svjetskoj ljestvici satelitskih operatera, ima 34 geostacionarna satelita za usluge televizijskog i radijskog prijenosa te fiksnog satelitskog interneta.

Od spajanja s britanskim OneWebom 2023. ima i mrežu od preko 600 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, jedinu koja uz Starlinkovu pokriva cijeli svijet.

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
Instagram na udaru kritika zbog nove opcije: “Odmah je isključite”
San svih provalnika
Instagram na udaru kritika zbog nove opcije: “Odmah je isključite”
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Prekipjelo mu
Totalni raspad Googleova AI chatbota: “Ja sam budala. Sramota sam za svoju vrstu i ovaj planet”
Elon Musk na platformi X kritizirao tehnološkog diva: “OpenAI će pojesti Microsoft”
Nahvalio svoj AI model
Elon Musk na platformi X kritizirao tehnološkog diva: “OpenAI će pojesti Microsoft”
Prijeteću katastrofu pretvorio je u uspjeh: Preminuo bivši američki astronaut Jim Lovell
U 97. godini
Prijeteću katastrofu pretvorio je u uspjeh: Preminuo bivši američki astronaut Jim Lovell
Europski konkurent Starlinku završio godinu u minusu
Eutelsat
Europski konkurent Starlinku završio godinu u minusu
Robotaksi upao u duboku rupu na gradilištu dok je u njemu bila putnica
Problemi za Apollo Go
Robotaksi upao u duboku rupu na gradilištu dok je u njemu bila putnica
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Već se trebao dogoditi, ali...
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
Objasnili su i zašto
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće savjetovati korisnike da prekinu sa svojim partnerima
Savjet koji ne treba tražiti od AI
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće ovo savjetovati
Je li ovo najluđi test telefona do sada? Youtuber je cijelo vrijeme radio samo jedno
200 tisuća puta!
Je li ovo najluđi test telefona do sada? Youtuber je cijelo vrijeme radio samo jedno
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti
Može li biti tako jednostavno?
Revolucionarna studija tvrdi da nedostatak ovog ključnog nutrijenta može utjecati na razvoj Alzheimerove bolesti

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Nakon napada u Igranama načelnik poručio: "Apelirao bih da prodaju kuće"
Mjesto od 400 ljudi
Nakon napada u kojem je preminuo 67-godišnjak, načelnik poručio: "Prodajte kuće, tu suživota više nema"
Trovanje hranom u Italiji: Dvoje ljudi preminulo, 12 hospitalizirano
Panika u susjedstvu
Dvoje ljudi preminulo zbog trovanja hranom, 12 hospitalizirano: Svi su naručili isto
Teška nesreća u Čačincima: Više ljudi ozlijeđeno, među njima i dijete
Očevid u tijeku
Teška nesreća: Ozlijeđeno petero ljudi, po dijete došao helikopter
show
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Brandi Glanville tvrdi da joj se lice raspada
"Pretjerala sam..."
Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..."
Korisnici Instagrama zatrpali kritikama rođendansku fotku Bastiana Schweinsteigera
ne prestaju ga kritizirati
Schweinsteiger se nakon razvoda pohvalio velikim vijestima: ''Jesi li ponosan na sebe?''
zdravlje
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Često ste ljuti bez razloga? Krivac može biti jedna od ovih 12 bolesti!
Ozbiljniji zdravstveni razlozi
Često ste ljuti bez razloga? Krivac može biti jedna od ovih 12 bolesti!
zabava
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Kolika je vjerojatnost?
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
"BMW i pol"
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
U Sarajevu uhvatili neobičnog lopova na djelu, pogledajte kako je opljačkao kiosk
Kakva snalažljivost!
U Sarajevu uhvatili neobičnog lopova na djelu, pogledajte kako je opljačkao kiosk
tech
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
Objasnili su i zašto
Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Već se trebao dogoditi, ali...
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
sport
Čemu čuđenje dok talenti propadaju, a igraju tatini sinovi. Pogledajte vozne parkove!
Komentar Ivice Mede
Čemu čuđenje dok talenti propadaju, a igraju tatini sinovi. Pogledajte vozne parkove!
Maksimir proključao za Hrvatsku: Pogledajte jednu od najboljih koreografija u povijesti Bad Blue Boysa
svaka im čast
VIDEO Maksimir proključao za Hrvatsku: Pogledajte jednu od najboljih koreografija u povijesti Bad Blue Boysa
Srbi ljuti zbog koreografije BBB-a protiv Vukovara: Evo što im je točno zasmetalo
JEDAN DETALJ POSEBNO
Srbi ljuti zbog koreografije BBB-a protiv Vukovara: Evo što im je točno zasmetalo
tv
Daleki grad: Obuzima je ljutnja i ne zna kako se dalje ponašati
DALEKI GRAD
Obuzima je ljutnja i ne zna kako se dalje ponašati
Daleki grad: Scena koja nikoga nije ostavila ravnodušnim - pogledajte kako je izgledalo snimanje
DALEKI GRAD
Scena koja nikoga nije ostavila ravnodušnim - pogledajte kako je izgledalo snimanje
Koga će sve potraga za krivcima dovesti u opasnost doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
DALEKI GRAD
Koga će sve potraga za krivcima dovesti u opasnost doznajte u novim epizodama serije "Daleki grad"
putovanja
Recept za knedle sa šljivama koje smo rado provjerili hrpu puta
Hit ljetna slastica
Recept za knedle sa šljivama koje super ispadaju baš svaki put
Neoprezan turist zapeo na planini svojom greškom, a gorska služba spašavanja mu naplatila 14.225 eura
Je li to ok?
Neoprezan turist zapeo na planini svojom greškom, a gorska služba spašavanja mu naplatila 14.225 eura
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
Najljepša na otoku?
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
novac
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
UEFA ruskim klubovima isplatila više od 10 milijuna eura, ukrajinskim ništa. Razlog je pomalo čudan
Kako će ovo objasniti
UEFA ruskim klubovima isplatila više od 10 milijuna eura, ukrajinskim ništa. Razlog je pomalo čudan
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Ne piše nam se dobro
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
lifestyle
Ulična moda Zagreb u ženstvenoj haljini bez naramenica
modni pogodak
U centru Zagreba pronašli smo najženstvenije dnevno izdanje, baš je tip-top!
Recept za kolač brzi Gonzales
Jednostavna priprema
Ovaj kolač gotov je brzo, da brže ne može, a to mu i samo ime kaže. Evo recept
Što odjenuti ako želite izgledati mlađe?
JEDNOSTAVNIJE NE MOŽE
I stajling nas pomlađuje, a ovo su tri zlatna pravila za one koji žele skinuti godine odjećom
sve
Ulična moda Zagreb u ženstvenoj haljini bez naramenica
modni pogodak
U centru Zagreba pronašli smo najženstvenije dnevno izdanje, baš je tip-top!
Recept za kolač brzi Gonzales
Jednostavna priprema
Ovaj kolač gotov je brzo, da brže ne može, a to mu i samo ime kaže. Evo recept
Što odjenuti ako želite izgledati mlađe?
JEDNOSTAVNIJE NE MOŽE
I stajling nas pomlađuje, a ovo su tri zlatna pravila za one koji žele skinuti godine odjećom
 

Nastavi čitati