Europski konkurent Starlinku završio godinu u minusu

Francuska kompanija za satelitske usluge Eutelsat izvijestila je da je poslovnu godinu zaključila u minusu, uz slabije rezultate u poslovanju s prijenosom televizijskog i radijskog sadržaja i otpis imovine u segmentu geostacionarnih satelita.

U poslovnoj godini 2024/2025. koja je završila u lipnju ukupni prihod Eutelstata od prijenosa video i radio sadržaja, komunikacijskih i usluga državama iznosio je 1,23 milijarde eura i bio je za 0,8 posto viši nego u 2023/2024., pokazuju poslovni rezultati objavljeni u utorak.

Prihod u glavnom poslovanju prijenosa sadržaja pao je za 6,7 posto, na 608 milijuna eura.

Pojačana potražnja za domaćim rješenjima

Pružanje usluga državama donijelo je pak kompaniji prihod od 211 milijuna eura, veći za 24,1 posto nego u 2023/2024., na valu pojačane potražnje europskih vlada za domaćim rješenjima koja bi smanjila njihovu ovisnost o američkim kompanijama poput Starlinka.

Zamjetno je porastao i prihod od fiksnih komunikacijskih usluga, za 4,3 posto. U segmentu mobilnih komunikacijskih usluga zadržao se na razini 2023/2024.

Prihod od poslovanja sa satelitima u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO) poskočio je za čak 84,1 posto, na 187 milijuna eura.

Prilagođena dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) smanjena je za 5,9 posto, na 676,2 milijuna eura.

Kompanija je poslovnu 2024/2025. godinu zaključila s gotovo pet puta većim operativnim gubitkom, od 909,2 milijuna eura, uz otpis imovine u segmentu geostacionarnih satelita koji kretanjem prate rotaciju Zemlje.

Neće se natjecati sa Starlinkom i Kuiperom

Eutel se ne namjerava natjecati sa Starlinkom ni s Amazonovim Kuiperom na potrošačkom tržištu, već će se usmjeriti na segmente u kojima je konkurentan, rekao je novinarima izvršni direktor Jean-François Fallacher.

Uz usluge državama, ti segmenti obuhvaćaju internetsko povezivanje na letovima te usluge u pomorstvu, pojasnio je Fallacher.

Viši prihod u poslovanju s vladama odražava usluge Ukrajini i pojačanu potražnju zemalja izvan Sjeverne Amerike, osobito Tajvana, navodi direktor Eutelsata.

Njemačka vlada plaća ukrajinski pristup Eutelsatovoj mreži već oko godinu dana, napominje Reuters.

Grupa planira nadoknaditi gubitke u poslovanju s prijenosom videosadržaja snažnijom prisutnošću na tržištu satelitskog interneta, na kojem dominira Muskov Starlink.

Uprava očekuje da će u novoj poslovnoj godini prihod u poslovanju sa satelitima u niskoj Zemljinoj orbiti poskočiti za 50 posto i ublažiti pad u tradicionalnom dijelu poslovanja na koji utječu dodatne sankcije Rusiji.

Eutelsat prihodom zauzima treće mjesto na svjetskoj ljestvici satelitskih operatera, ima 34 geostacionarna satelita za usluge televizijskog i radijskog prijenosa te fiksnog satelitskog interneta.

Od spajanja s britanskim OneWebom 2023. ima i mrežu od preko 600 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, jedinu koja uz Starlinkovu pokriva cijeli svijet.