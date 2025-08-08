Znanost

Upozorenje znanstvenika: Plavi kitovi su utihnuli

Rezultati istraživanja promatranja plavih kitova pokazali su kako je njihova pjesma utihnula.

Plavi kit (Foto: Getty Images)

Znanstvenici godinama prate komunikaciju plavih kitova putem posebnih podvodnih mikrofona. Ovi golemi morski sisavci koriste duboke i niskofrekventne zvukove za pronalaženje partnera, navigaciju, kao i za komunikaciju s drugim kitovima. Njihovo ponašanje godinama prate znanstvenici iz znanstveno-istraživačke organizacije u američkom gradu Montereyu, a rezultati njihova istraživanja koje je trajalo posljednjih 6 godina ukazuju na velike i zabrinjavajuće promjene.

Naime, pokazalo se kako su posljednjih godina plavi kitovi prilično - utihnuli. Njihova pjesma smanjena je za čak 40 posto na području dijela Sjeverne Amerike koje su znanstvenici proučavali, dok podaci za neka druga područja, uključujući i Južni Pacifik te dijelove argentinske obale pokazuju sličan trend.

Teška vremena za plave kitove

Ta tišina nije dobra vijest za plave kitove, a znanstvenici su objasnili u čemu je problem. Kao glavnog krivca naveli su - morske toplinske valove. Takvi toplinski valovi zagrijali su more i tijekom nekoliko godina prekrili su tisuće km, pri čemu se temperatura mora podigla za više od 2 stupnja Celzijusa. To je omogućilo širenje toksičnih algi te negativno djeluje na populacije inćuna i krila, koji je ključni izvor hrane za mnoge morske vrste, uključujući i plave kitove. Tijekom normalnih godina, ribarske mreže poprime ružičastu boju od količine krila, no tijekom toplinskih valova, oni skoro pa nestanu.

To su bila teška vremena za kitove, komentirao je biolog John Ryan ukratko objasnivši kako su kitovi prestali s pjesmom jer su - gladovali. Ne čujemo njihovu pjesmu. Svu svoju energiju troše na traženje hrane, objasnio je Ryan. Iz istog razloga, upozoravaju znanstvenici, plavi kitovi manje napore ulažu i u razmnožavanje.

Dok je pjesma plavih kitova utihnula, takvih problema nema s grbavim kitovima. Naime, oni imaju raznovrsniju prehranu te su prilagođeni teškim uvjetima tako da toplinski valovi, a s tim posljedično i nestanak krila, nisu utjecali na njihovu prehranu i ponašanje, kao što su utjecali na plave kitove.

A plavi kitovi su, prema riječima znanstvenice Diane Barlow čuvari, odnosno oni koji održavaju mnoge oceanske procese. Gdje se nalaze i što rade, mnogo nam govori o zdravlju ekosustava, objasnila je, a činjenica da su promijenili svoje ponašanje i utihnuli, jasno ukazuje na probleme u ekosustavu.

Izvor: Daily Mail

