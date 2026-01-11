Američka Savezna komisija za komunikacije (FCC) objavila je u petak da je odobrila zahtjev SpaceX-a za postavljanje u orbitu još 7500 Starlinkovih satelita druge generacije s ciljem poboljšanja internetskih usluga diljem svijeta.

SpaceX Elona Muska sada može upravljati s dodatnih 7500 Starlinkovih satelita druge generacije, čime se ukupan broj penje na 15.000 satelita na globalnoj razini.

FCC je također dopustio SpaceX-u nadogradnju satelita i rad na pet frekvencija te ukinuo prethodne zahtjeve koji su sprječavali preklapanje pokrivenosti i povećani kapacitet.

Agencija je priopćila da će dodatni sateliti omogućiti izravno povezivanje s mobilnim uređajima izvan SAD-a te dopunsku pokrivenost unutar SAD-a, što će omogućiti mobilne usluge nove generacije i brzine interneta do 1 gigabita u sekundi.

Tražili odobrenje za 30 tisuća satelita

Ovo odobrenje FCC-a predstavlja prekretnicu za pružanje usluga nove generacije, rekao je predsjednik FCC-a Brendan Carr. Autorizacijom 15.000 novih i naprednih satelita, FCC je dao zeleno svjetlo SpaceX-u da pruži neviđene satelitske širokopojasne mogućnosti, ojača konkurenciju i pomogne osigurati da nijedna zajednica ne ostane zapostavljena.

SpaceX je tražio odobrenje za postavljanje gotovo 30.000 satelita, ali FCC je objavio da za sada odobrava samo 15.000.

Smatramo da je odobrenje za dodatne satelite u javnom interesu, iako Starlinkovi sateliti druge generacije još nisu testirani u orbiti. Odgađamo autorizaciju preostalih 14.988 predloženih Starlinkovih satelita druge generacije, uključujući satelite predviđene za rad iznad 600 kilometara, priopćio je FCC.

FCC je naglasio da SpaceX mora lansirati 50 posto maksimalnog broja odobrenih satelita druge generacije, postaviti ih u dodijeljene orbite i početi s njihovim radom najkasnije do 1. prosinca 2028., a preostale satelite mora lansirati do prosinca 2031. godine. Tvrtka mora dovršiti postavljanje 7500 satelita prve generacije do kraja studenoga 2027. godine.

Prošlog je tjedna Starlink najavio da će započeti rekonfiguraciju svoje konstelacije satelita tako što će tijekom 2026. godine spustiti sve svoje satelite koji kruže na visini od oko 550 kilometara na 480 kilometara, a sve to radi povećanja sigurnosti u svemiru.

Starlink je u prosincu izvijestio da je jedan od njegovih satelita doživio anomaliju u svemiru, što je stvorilo "malu" količinu krhotina i prekinulo komunikaciju s letjelicom na visini od 418 kilometara, što je rijedak kinetički incident u orbiti za ovog diva satelitskog interneta.

SpaceX je postao najveći svjetski satelitski operater putem Starlinka, mreže od oko 9400 satelita koji emitiraju širokopojasni internet potrošačima, vladama i poslovnim korisnicima.

Ranija predsjednica FCC-a, Jessica Rosenworcel, pozvala je 2024. na veću konkurenciju Starlinkovoj konstelaciji internetskih satelita, napomenuvši tada da Starlink kontrolira gotovo dvije trećine svih aktivnih satelita.