Ako pitate djecu što su gledali ovog ljeta na televiziji, većina će vjerojatno imati isti odgovor - KPop Demon Hunters. Animirani hit koji je zaludio mlade diljem svijeta kombinacija je glazbene poslastice za one koji vole K-pop te borbe dobra protiv zla. Demon Hunters dostupni su na Netflixu, a koliko je taj animirani film popularan, najbolje govori podatak koji su ovog tjedna objavili iz tog streaming-servisa.

Naime, KPop Demon Hunters najgledaniji je film na Netflixu svih vremena te je s 236 milijuna pregleda prestigao Red Notice iz 2021. godine, koji je pogledan gotovo 231 milijun puta. Osim što obara rekorde na Netflixu, soundtrack tog animiranog filma osvojio je i Billboard, tako da, ako nikada niste čuli za KPop Demon Hunters, vjerojatno ste tijekom ljeta čuli da netko pjevuši We're goin' up, up, up… ili ste čuli neke od tih pjesama na radiju.

Soundtrack, koji je možda jednako ključan za uspjeh filma kao i njegova radnja, postao je prvi soundtrack u povijesti koji je na Billboard top 100 ljestvici u isto vrijeme imao četiri pjesme među najboljih deset, pri čemu je Golden sve donedavno bila na prvoj poziciji.

Najgledaniji i u kinima

Posebno je impresivno što je film tako impresivne brojke ostvario u iznimno kratko vrijeme jer se na Netflixu pojavio u lipnju, a djeca, kao i oni malo stariji, i dalje svakodnevno provode vrijeme ispred TV ekrana i mobitela uživajući u avanturama Kpop tinejdžerica.

Zanimljivo, osim na Netflixu, taj se film pojavio i u kinima, no samo na nekoliko tržišta i u ograničenim singalong projekcijama (što znači da i posjetitelji mogu pjevati u kinima) te je tijekom prošlog vikenda zauzeo prvo mjesto američkog box officea kao najgledaniji film.

Nije teško pretpostaviti kako će broj pregleda tog filma i dalje rasti velikom brzinom, sve dok se ne pojavi neki novi trend, odnosno animirani ili igrani film koji će ponovno osvojiti milijune (mladih) diljem svijeta. Planovi za budućnost nisu poznati, no nije teško pretpostaviti kako se već sada razmišlja o nastavku i novim avanturama animiranih junakinja.

