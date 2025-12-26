Češnjak je najpoznatiji kao začin ali mnogi ga izbjegavaju zbog neugodnog zadaha koji ostaje u ustima, no novo istraživanje posve neočekivano pokazuje da bi mogao parirati jednom od temeljnih sredstava dentalne skrbi. U tom istraživcanju se navodi da ekstrakt češnjaka može smanjiti štetne oralne bakterije jednako učinkovito kao klorheksidin, antiseptik koji se koristi u tekućinama za ispiranje usta.

Istraživanje su proveli znanstvenici sa Sveučilišta u Sharjahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, analizirajući pet studija na ljudima koje su uspoređivale tekućine za ispiranje usta na bazi češnjaka, s tekućinama za ispiranje usta koje sadrže klorheksidin. Oba tretmana smanjila su količinu oralnih bakterija, osobito Mutans streptokoka, koji su povezani s nastankom karijesa.

Klorheksidin se široko koristi kao zlatni standard u tekućinama za ispiranje usta, ali je povezan s nuspojavama i zabrinutošću oko antimikrobne rezistencije, pišu autori istraživanja, koje je objavljeno u časopisu Journal of Herbal Medicine.

Rezultati mjerenja smanjenja Mutans streptokoka u slini varirali su ovisno o koncentraciji klorheksidina i ekstrakta češnjaka. Otopina klorheksidina koncentracije 0,2 posto bila je učinkovitija od ispiranja s 2,5 posto ekstrakta češnjaka. Međutim, pri koncentraciji od 3 posto, češnjak je postigao veće smanjenje Mutans streptokoka u slini od klorheksidina.

Ekstrakt češnjaka može poslužiti kao održiva alternativa klorheksidinu, osobito pri višim koncentracijama, pišu autori studije.

Vodica za ispiranje usta na bazi češnjaka uzrokovala je snažan okus, neugodan zadah i osjećaj žarenja u ustima. Ipak, te su nuspojave blaže od obojenja zubi povezanog s klorheksidinom, ali mogu utjecati na redovitost uporabe. Kao što je spomenuto kod klorheksidina je problem rezistencija. Produljena ili niska razina izloženosti klorheksidinu može potaknuti antimikrobnu rezistenciju i križnu rezistenciju na antibiotike, tvrde autori istraživanja.

Antibakterijsko djelovanje češnjaka potječe od alicina, koji se oslobađa pri drobljenju češnjeva, a poznat je još iz rimske, egipatske i kineske medicine. Unatoč obećavajućim rezultatima u dentalnoj higijeni, znanstvenici pozivaju na oprez.

Potrebna su daljnja klinička istraživanja s većim uzorcima i duljim razdobljem praćenja kako bi se potvrdila učinkovitost i poboljšala klinička primjenjivost ekstrakta češnjaka, zaključuju autori istraživanja.

Izvor: Science Alert