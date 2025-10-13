Greben kod Napulja otkriven je uz pomoć daljinski upravljane podmornice u udubini Dohrn, dubokoj morskoj udolini smještenoj neposredno uz obalu južnoga talijanskog grada u sklopu misije istraživanja mora koju financira EU.

Istraživanja (...) su otkrila prisutnost masivnih struktura širine veće od dva dva metra. Raspoređene su duž okomitog zida visokog više od 80 metara, stoji u priopćenju CNR-a te se dodaje da strukture čine tvrdi dubokomorski koralji, poznati i kao "bijeli koralji" zbog izostanka boje, koji pripadaju vrstama Lophelia pertusa i Madrepora oculata.

Greben čine i crni koralji, solitarni koralji, spužve i ostale ekološki važne vrste, kao i fosilni tragovi kamenica i drevnih koralja, objavio je CNR.

Nazvali su ih istinitim geološkim svjedočanstvima daleke prošlosti.

Voditelj misije Giorgio Castellan rekao je da je nalaz izniman za talijanska mora s obzirom na to da biokonstrukcije ovakve vrste i opsega dosada nikad nisu uočene u udolini Dohrn, a rijetko se mogu vidjeti i drugdje po Sredozemlju.

Otkriće će pomoći znanstvenicima da bolje shvate ekološku ulogu dubokih koraljnih staništa i njihovu rasprostranjenost, posebno u kontekstu napora za njihovo očuvanje i obnovu, dodao je.