Pored toga, objavili su da će uložiti milijardu dolara u finskog proizvođača telekomunikacijske opreme Nokiju, naznačivši interes za planove o umrežavanju podatkovnih centara.
Nokia planira koristiti Nvidijinu tehnologiju u mobilnim baznim stanicama, objasnio je šef američkog diva Jensen Huang.
Nvidia bi se pak mogla osloniti na Nokijine mrežne tehnologije u sustavima za podatkovne centre.
Dobili udio od 2,9 posto u Nokiji
Američki div osigurat će ulaganjem 2,9-postotni vlasnički udio u Nokiji.
Nvidia danas igra ključnu ulogu u uzletu sektora baziranog na umjetnoj inteligenciji zahvaljujući čipovima za grafičke kartice (GPU) koji jamče potrebnu računalnu snagu za 'obuku' softvera.
Vodeći programeri umjetne inteligencije, poput OpenAI-ja, Googlea i vlasnice Facebooka Mete, troše na Nvidijine sustave čipova milijarde dolara, a poziciju tvrtke učvršćuju i sporazumi o suradnji s kompanijama u drugim sektorima.
Finska kompanija namjerava pak prihodom ubrzati razvoj mrežne tehnologije za umjetnu inteligenciju.
Nokia je svojedobno bila ime u prvom redu u sektoru proizvodnje mobilnih telefona, ali unatrag nekoliko godina okrenula se proizvodnji opreme za mobilne mreže.
U novije vrijeme fokus im je na mrežnoj tehnologiji za podatkovne centre.