Volkswagen priprema odgovor na kineske konkurente: Stižu jeftiniji električni automobili

Volkswagen je prilično ambiciozno krenuo u pohod na tržište električnih automobila. Njemačka kompanija uložila je desetke milijardi dolara u elektrifikaciju, a za svoj model ID.3 govorili su kako je, nakon Bube i Golfa, treći najvažniji u povijesti kompanije.

No pokazalo se kako je ovo tržište prepuno izazova te da na njemu vladaju neka druga pravila kojima se tradicionalni proizvođači automobila trebaju prilagoditi. Iz VW-a su ranije očekivali kako bi već do 2025. mogli preuzeti vodeću poziciju na tržištu električnih automobila, no ne samo da nisu uspjeli prestići Teslu, već su se na tržištu pojavili neki novi igrači iz Kine koji bi, čini se, s vremenom mogli postati dominantni, poput BYD-a.

Iz VW-a najavili veliku promjenu na budućim automobilima: “Nikad više nećemo napraviti takvu pogrešku”

S obzirom na to da stvari nisu išle po njihovim planovima, iz VW-a su odlučili prilagoditi svoju strategiju koja bi im trebala pomoći da budu konkurentniji. Prvi su, suradnjom s kompanijama poput Riviana i Xpenga, pokušali riješiti softverske probleme na koje su se tužili kupci njihovih automobila, a u posljednje vrijeme fokus su stavili i na cjenovno povoljnije automobile.

Promjena s modelom ID.2

Ključ te strategije jest nova platforma (MEB Plus) koja bi trebala omogućiti proizvodnju jeftinijih automobila te korištenje druge vrste baterija - LFP (litij-željezno-fosfatne baterija) koje su također jeftinije za proizvodnju u odnosu na baterije koje se uobičajeno koriste u električnim vozilima.

Osim cijene, prednosti ovog tipa baterija su, među inim, duži vijek trajanja i povećana stabilnosti na visokim temperaturama. S druge strane, ovakav tip baterije ima nižu energetsku gustoću u odnosu na NMC (nikal-mangan-kobalt) baterije, teže su i veće za istu količinu pohrane energije te imaju lošije performanse na nižim temperaturama.

Ispred Tesle i Kineza: Ovo je najprodavaniji električni automobil u Europi

Model ID.2 bit će prvi VW-ov automobil s novim tipom baterija, no iz njemačke tvrtke kažu kako će i drugi njihovi automobili u budućnosti imati takav tip baterija, što znači da bi vozila poput ID.3, ID.4 i drugih mogla pojeftiniti.

S obzirom na to da će VW sljedeće godine predstaviti ID.2, a nakon toga i svoj najjeftiniji model ID.1 te da bi ostali modeli mogli pojeftiniti, jasno je kako njemački automobilski div u budućnosti očekuje velike stvari na tržištu električnih automobila, iako je jasno kako će s godinama i konkurencija na ovom tržištu biti sve veća.

Izvor: Arena EV