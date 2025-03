Iz VW-a najavili veliku promjenu na budućim automobilima: “Nikad više nećemo napraviti takvu pogrešku”

Prije više od deset godina u automobilskoj industriji započeo je trend digitalnih sučelja, prvenstveno inspiriran Teslinim Modelom S i njegovim velikim ekranom osjetljivim na dodir. Tim smjerom krenule su i druge kompanije koje su u svoja vozila integrirale velike ekrane, a sve veća digitalizacija značila je i kraj za većinu fizičkih tipki s kojima su vozači desetljećima upravljali opcijama u svojim automobilima - od aktiviranja klime ili grijanja pa do paljenja sva četiri žmigavca.

Za dio vlasnika modernih automobila ovo je veliki problem i uzrok prometnih nesreća

No integracija tih opcija u ekrana, unatoč činjenici što smo na telefonima navikli na takvo upravljanje opcijama, pokazala se nepraktičnom jer bi vozači tijekom vožnje umjesto s brzim pritiskom na jednu fizičku tipku, morali pažljivo tipkati po ekranu i paziti da ne dotaknu pogrešan dio ekrana jer bi tako aktivirali neku druguopciju. I sve to tijekom vožnje, što može biti prilično opasno.

Nakon što je prebacivanje opcija s tipki na ekrane postalo trend među brojnim automobilskim kompanijama, s vremenom je dio proizvođača automobila shvatio da to i nije baš idealno te da brojni vozači preferiraju stari način upravljanja s fizičkim tipkama.

To nije telefon, to je automobil

Iz VW-a su još ranije najavili kako će vratiti dio fizičkih tipki u svoje buduće automobile, a o tome je ovaj tjedan govorio i šef dizajna kompanije Andreas Mindt u razgovoru s novinarima Autocara. Nikada više nećemo napraviti takvu pogrešku, komentirao je digitalizaciju važnih tipki u automobilima i naglasio: Iskreno, to je automobil. To nije telefon, to je automobil.

Rekao je i kako su primili poruku i povratne reakcije kupaca i vozača njihovih automobila te da će od modela ID.2all koji bi se u prodaji trebao pojaviti sljedeće godine za najvažnije funkcije koristiti fizičke tipke. To su upravljanje glasnoćom, grijanje sa svake strane automobila, ventilatori i tipka za sva 4 žmigavca i te tipke nalazit će se ispod ekrana. Također, fizičke tipke nalazit će se i na volanu.

Protiv trendova: Ekrani u automobilima gube na popularnosti, evo što će ih zamijeniti kod nekih

Koliki su problem digitalne tipke, odnosno izostanak fizičkih tipki za takve najvažnije funkcije automobila pokazalo je jedno ranije istraživanje koje je proveo Hyundai. Pokazalo se da, kada vozači opcije tijekom vožnje ne mogu jednostavno kontrolirati jednim pritiskom na tipku, postanu stresirani, iznervirani i izbezumljeni.

Iako na temelju ovih promjena možemo očekivati kako bi i druge kompanije mogli krenuti istim smjerom, postoje različita razmišljanja unutar industrije pa tako Wassy Bensaid iz Riviana vjeruje kako bi se u budućnosti takvim opcijama moglo upravljati - glasom.

Izvor: Autocar.co.uk