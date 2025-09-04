Elektrifikacija je trebala označiti početak kraja za motore s unutarnjim izgaranjem. Automobilske kompanije, uvjerene da smo jako blizu danu u kojem će dominirati samo e-vozila (u što je svoje prste imala i regulativa) počele su s velikim investicijama u tvornice e-vozila i baterija, a kao znak novog doba odlučile su se odmaknuti od dugogodišnjih i poznatih imena svojih vozila. Umjesto njih, predstavljeni su automobili pod potpuno novim brendovima.

Ta nova imena, čini se, nisu baš dobro prihvaćena što smo prvo mogli vidjeti na primjeru Toyote. Mnogi su kritizirali njihov električni SUV koji se na tržištu pojavio pod zbunjujućim imenom bZ4X pa su nedavno najavili kako će “bZ” iz imena zamijeniti s postojećim i poznatim starim imenima poput C-HR i Urban Cruiser.

Povratak korijenima

VW ID. Polo (Foto: Volkswagen AG)

Istu taktiku ovaj tjedan su najavili iz Volkswagena. Kako je objasnio izvršni direktor tvrtke Thomas Schäfer, postojeća imena njihovih automobila duboko su ukorijenjena u svijesti ljudi. Pri tome je i najavio veliku promjenu. Naime, s obzirom na to da dugogodišnje marke njihovih vozila označavaju snažan brend i utjelovljuju karakteristike poput kvalitete, bezvremenskog dizajna i tehnologije za sve, odlučili su se vratiti ta imena, odnosno početi ih koristiti i na električnim modelima.

Model ID.2all koji je ranije predstavljen kao koncept, na tržištu će se pojaviti kao - ID. Polo tako da će svima biti jasno o kakvoj se kategoriji automobila radi. Nakon tog modela, VW je ranije najavio i koncept ID. GTI, no kada se pojavi na tržištu sljedeće godine, prodavat će se pod drugim imenom - ID. Polo GTI.

VW je objavio i fotografije ova dva modela Pola s kamuflažnim bojama, a njihovo službeno javno prikazivanje najavljeno je sljedeći tjedan na sajmu automobila u Münchenu. Kako smo ranije spomenuli, dan prije toga, u nedjelju 7. rujna njemačka će kompanija predstaviti i SUV model koji je baziran na istoj platformi kao i ID. Polo. Taj će se model na tržištu pojaviti kao ID. Cross EV, što daje do znanja kako je riječ o vozilu slične kategorije kao i T-Cross.

Govoreći o novim imenima za svoje automobile Schaffer je rekao kako će u budućnosti koristiti dosadašnja poznata imena za svaku novu generaciju svojih modela, kako bi korisnicima omogućili lakše snalaženje s ponudom njihovih vozila.

Izvor: EV Arena