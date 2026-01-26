U raspravi o umjetnoj inteligenciji sve se češće ne postavlja tehničko, nego etičko pitanje — kakav odnos ljudi uopće grade s digitalnim sugovornicima koji sve uvjerljivije oponašaju bliskost? Tijekom vikenda upravo na to, između ostalog, upozorio je i papa Lav XIV.tri vijesti o kojima se priča Radili na tome više od 10 godina Tanji od ljudske kose, a snažan poput računala: Kineski znanstvenici razvili novu vrstu čipova koji bi mogli promijeniti svijet Razmislite prije klikanja Jeste li i vi dobili ovakvu poruku u svoj inbox? Evo što trebate napraviti Finska studija daje zanimljive podatke Koliko će dugo roditelji živjeti? Odgovor se skriva u broju djece koju imaju
U pisanom obraćanju povodom Svjetskog dana sredstava društvenih komunikacija, obilježenog protekle subote, papa Lav XIV. upozorio je da personalizirani chatbotovi prelako mogu oponašati bliskost i prisnost.
Pretjerano nježni chatbotovi, osim što su stalno prisutni i lako dostupni, mogu postati skriveni arhitekti naših emocionalnih stanja, time zadirući u sferu ljudske intimnosti i zauzimajući je, napisao je papa Lav XIV, a prenosi portal Business Insider.
Pozvao je na donošenje nacionalnih i međunarodnih propisa kojima bi se korisnike zaštitilo od stvaranja emocionalnih, obmanjujućih ili manipulativnih veza s umjetnom inteligencijom.
Zajednička odgovornost
Svi dionici, od tehnološke industrije do donositelja politika, od kreativnih djelatnosti do akademske zajednice, od umjetnika do novinara i odgojno-obrazovnih djelatnika, moraju sudjelovati u izgradnji i provedbi svjesnog i odgovornog digitalnog građanstva, poručio je je papa Lav XIV.
Otkako je izabran u svibnju 2025. godine, prvi papa rođen u Sjedinjenim Američkim Državama više je puta isticao umjetnu inteligenciju, navodeći da ona predstavlja izazov za ljudsko dostojanstvo, pravednost i rad, te je čelnike industrije na platformi X pozvao da njeguju moralno razlučivanje.
Krajem prošle godine papa se susreo s Megan Garcijom, čiji je 14-godišnji sin počinio samoubojstvo nakon interakcija s chatbotom Character.AI, istoimene startup tvrtke, što je kasnije dovelo do tužbi koje su u siječnju, uz sudjelovanje Googlea, okončane nagodbom.