Elon Musk prošlog je tjedna gostovao na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, a već smo pisali o njegovom komentaru vezanom uz robote Optimus. Rekao je da, ako tehnologija zadovolji stroge standarde, te robote u prodaji očekujemo do kraja sljedeće godine.

Osim o robotima, Musk je ponovio i neke stvari o kojima govori godinama o općoj umjetnoj inteligenciji i utjecaju tehnologije na poslove, a najavio je i slanje podatkovnih centara u svemir tijekom sljedećih godina koji će se napajati putem sunčeve energije. Time bi se trebao riješiti problem velike potrošnje energije podatkovnih centara na Zemlji tako da će na kraju, tvrdi Musk, upravo svemir biti najjeftinije mjesto za treniranje umjetne inteligencije.

Tu je priliku iskoristio i za kritiziranje američkih carina te kaže kako upravo carina podiže cijene solarne energije i čini je “umjetno visokom”. Da nije toga, vjeruje kako u SAD mogle proizvesti dovoljno solarne energije za pokrivanje svih svojih potreba električne energije postavljajući panele u dijelove Ute il Nevade.

Predug život bi za ljude mogao biti zaglupljujući

Među inim, Musk se ovog puta dotakao i tema o starenju i smrti i čini se kako na to gleda kao na još jedan problem koji je tehnologija i znanost mogu riješiti. Kada shvatimo što uzrokuje starenje, mislim da ćemo otkriti da je to nevjerojatno očito. To nije suptilna stvar, komentirao je.

Objasnio je to na sljedeći način. Sve stanice u ljudskom tijelu stare otprilike istom brzinom (nikad nisam vidio nekog sa starom lijevom rukom i mladom desnom rukom pa zašto je to tako?) te kaže kako u našim tijelima vjerojatno postoji nekakav sat koji je sinkroniziran kroz 35 bilijuna stanica u našim tijelima.

A ako jednom ljudi otkriju tajnu tog sata, tj. kako utjecati na njega, mogli bi i pronaći način ne samo kako produžiti život, već i kako preokrenuti starenje.

Mislim da je to vrlo vjerojatno, komentirao je Musk.

No dok bi tako nešto moglo biti moguće, pitanje je trebamo li uopće razmišljati u tom smjeru i svima omogućiti da žive puno duže jer pitanje je kako bi ljudi izgledali i kako bi se ponašali da mogu živjeti duže od 100 ili 200 godina, odnosno koliko bi to u biti bilo korisno za samo društvo. Prema Musku, tako bi nešto moglo postati zaglupljujuće.

Što se njega tiče, našalio se kako bi volio umrijeti na Marsu, ali ne pri samom udaru. Njegov SpaceX trenutačno razvija raketu Starship za koju se Musk nada kako bi ljude, osim na Mjesec, jednom mogla odvesti i na Mars.

