Treniranje i razvoj umjetne inteligencije troši velike resurse te su potrebne velike količine energije za pokretanje AI sustava i servera. Značajni resursi troše se i na hlađenje, a svakako se ne smije zanemariti i negativan ekološki otisak kao posljedicu razvoja te tehnologije.

Tehnološke kompanije pokušavaju pronaći način na koji bi smanjili potrošnju resursa i ekološki otisak, a u Googleu imaju zanimljivu ideju, o kojoj je već ranije bilo riječi. Oni, naime, žele servere poslati u svemir i ondje trenirati umjetnu inteligenciju. Što se energije tiče, tu problema ne bi trebalo biti jer bi se ti podatkovni centri napajali Sunčevom energijom. Osim što je takva energija čistija, neće biti potrebe za klasičnim hlađenjem kao na Zemlji, a također nema ni emisija stakleničkih plinova.

Puno toga još nije poznato

Kako je ranije upozorila Sally Radwan iz programa Ujedinjenih naroda za okoliš, još puno toga nije poznato o utjecaju umjetne inteligencije na okoliš, ali neki od podataka koje su prikupili prilično su zabrinjavajući. Iz te organizacije kažu kako taj negativan utjecaj proizlazi iz vađenja rijetkih materijala i minerala potrebnih za čipove, zatim velike količine elektroničkog otpada podatkovnih centara, vode za rad i hlađenje podatkovnih centara te, naravno, stakleničkih plinova.

Radwan smatra kako je potrebno pobrinuti se da ukupni učinak AI-a na planetu bude pozitivan prije nego što se ta tehnologija počne primjenjivati u velikim razmjerima.

Jedno od rješenja moglo bi se nalaziti upravo u svemiru.

Ta ideja interno se razvija u projektu Suncatcher, a čini se kako bi uskoro mogli krenuti u akciju. Prema posljednjem intervjuu Googleova šefa Sundara Pichaija, to bi moglo biti već - 2027. godine.

Za početak planiraju poslati male uređaje koje će smjestiti u satelite i postaviti ih u orbitu, gdje će ih testirati te će nakon toga krenuti sa skaliranjem.

Iako se to djelomično čini kao nekakva znanstvena fantastika, Sundar Pichai u jednom nedavnom intervjuu rekao je kako će za deset godina gradnja takvih izvanzemaljskih podatkovnih centara - biti normalna. To znači kako bi tehnološke tvrtke uskoro mogle početi sa svemirskom utrkom koja neće biti fokusirana na osvajanje novih planeta, već isključivo na umjetnu inteligenciju.

Izvor: Business Insider