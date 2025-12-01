Postizanje zvjezdanog statusa može čovjeku donijeti aplauze i priznanje, no novo znanstveno istraživanje upozorava da isto tako može skratiti očekivani životni vijek. Znanstvenici sa sveučilišta Witten/Herdecke u Njemačkoj analizirali su javno dostupne podatke o 324 umjereno poznata glazbena umjetnika aktivna između 1950. i 1990. godine, uspoređujući ih s 324 manje poznatih kolega, podudarnih po spolu, dobi, nacionalnosti, etničkoj pripadnosti, žanru i statusu izvođenja - solo ili u bendu.

U prosjeku, slavne osobe preminule su u dobi od 75 godina, dok su njihovi manje poznati kolege živjeli gotovo pet godina duže. Nalazi pokazuju da, kada se podvrgnu rigoroznom testu, biti slavan ide ruku pod ruku s povećanim rizikom od smrtnosti. To naglašava potrebu za ciljanim zdravstvenim intervencijama za osobe u središtu javne pozrnosti i može potaknuti buduća istraživanja koja istražuju uzročne mehanizme uočenih stopa smrtnosti, pišu zdravstvena istraživačica Johanna Hepp i njezini kolege u studiji objalvjenoj u časopisu Journal of Epidemiology & Community Health.

Analizom datuma prvog pojavljivanja na glazbenim ljestvicama, tim je primijetio da se povećani rizik od smrtnosti javlja tek nakon postizanja slave, što sugerira da je sam status slavne osobe, a ne prethodna zdravstvena stanja, povezan s njihovom uočenom ranijom smrću.

Znanstvenici nisu intervjuirali glazbenike, ali su predložili psihosocijalni stres kao mogući uzrok. Javna pažnja, gubitak privatnosti i pritisak da se stalno izvodi pred velikim publikama mogu pridonijeti tom fenomenu.

Ti stresori mogu potaknuti psihološku patnju i neprikladne načine nošenja sa stresom, čineći slavu kroničnim teretom koji pojačava postojeće profesionalne rizike, objašnjavaju autori navedenog istraživanja.

Dodatni nalazi otkrili su da solo izvođači imaju veći rizik od smrtnosti nego članovi bendova, bez obzira na slavu, vjerojatno zbog podrške i zajedničkog preuzimanja obaveza koje pruža bend.

Iako bogatstvo i priznanje mogu poboljšati kvalitetu života, studija naglašava da nedostaci slave mogu nadmašiti prednosti visokog socioekonomskog statusa. Čini se da je biti slavan toliko štetno da nadmašuje sve potencijalne koristi povezane s visokim socioekonomskim statusom. Takvo znanje može pomoći u pronalaženju načina za promicanje zdravlja i dobrobiti, ne samo za glazbenike koji su u javnom fokusu, već i za širu populaciju, budući da slavne osobe često oblikuju javne percepcije i utječu na ponašanja vezana uz zdravlje, zaključuju njemački znanstvenici.