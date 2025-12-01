Borbe robota možda nisu toliko poznate, ali mogu biti itekako zanimljive i napete. Pogotovo ako imate priliku pogledati ih uživo.tri vijesti o kojima se priča Loše prošli i na testovima Problemi za oružje budućnosti: Ukrajinska vojska prestala je koristiti Andurilovu tehnologiju Nova primjena Rusi počeli dronovima loviti ukrajinske zrakoplove i helikoptere: "To je velika prijetnja i svakim danom postaje veći problem" Velika vatrena moć, nula rizika za ljudstvo VIDEO Novi ukrajinski kopneni borbeni dron pokazuje što slijedi na modernim ratištima
Primjerice, u Zagrebu će se 13. prosinca održati 4. zimsko izdanje Fightbotics Arctic Steel turnira u borbama robota. Riječ je o natjecanju koje organiziraju studenti udruge Studentski makerspace Strojarnica, koja djeluje pri Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.
Fightbotics se pod ovim nazivom održava od 2022. godine, a kroz prethodna izdanja privukao je brojne sudionike i publiku zainteresiranu za robotiku i tehničke izazove. Tijekom ove godine borbe robota održane su i u sklopu Green River Festivala te Geek Games konvencije u Velikoj Gorici.
Natjecanja su posljednjih godina imala visoku posjećenost, a primjerice izdanje održano 2023. u Močvari bilo je rasprodano nekoliko dana prije događaja. Među publikom su zastupljene sve dobne skupine, dok se među natjecateljima ističu studentski timovi i hobističke ekipe. Studentskim timovima organizatori omogućuju sufinanciranje troškova izrade te pristup prostoru i alatu u Studentskom inovacijskom centru Fakulteta strojarstva i brodogradnje, dok ostali timovi troškove snose samostalno.
Natjecanje se odvija u posebno izrađenoj areni od aluminijskih profila i leksanskih ploča. Borbe traju tri minute, a suci ih ocjenjuju prema unaprijed definiranim kriterijima, uključujući agresivnost i kontrolu robota. Borbe su često završavale i prije isteka vremena, uslijed tehničkih kvarova ili onesposobljavanja robota. Prethodnih godina sudjelovalo je više od 20 robota iz različitih dijelova Hrvatske, a ove se godine očekuje i dolazak jednog tima iz Austrije.
Sudjelovanje na natjecanju moguće je samo uz robote izrađene prema pravilima Fightbotics Pravilnika, koji propisuje dimenzije, masu, vrstu oružja, brzinu rotacije i druge tehničke parametre.
Ulaznice za ovogodišnje izdanje dostupne su putem ENTRIO sustava.