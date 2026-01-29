Microsoft je predstavio Maia 200, vlastiti AI akcelerator nove generacije koji omogućuje brže, pouzdanije i energetski učinkovitije korištenje umjetne inteligencije u oblaku Azure.

Nova tehnologija namijenjena je izvođenju umjetne inteligencije, odnosno svakodnevnom radu AI modela, čime izravno unapređuje performanse AI alata koje koriste tvrtke, institucije i krajnji korisnici diljem svijeta. Uvođenje u prve podatkovne centre u SAD-u već je započelo, a u budućnosti će ova platforma pokretati i ključne Microsoftove proizvode, uključujući Microsoft 365 Copilot.

Kako ističu iz Microsofta, novi dizjan osmišljen je kako bi se osigurali brži odgovori i obrada podataka u AI aplikacijama, učinkovitiji rad uz manju potrošnju energije te niži operativni troškovi u velikim cloud sustavima. Time Microsoft omogućuje da AI rješenja budu dostupnija, primjenjivija i dugoročno održivija – kako za vlastite proizvode, tako i za organizacije koje koriste Azure platformu.

Nova tehnologija za svakodnevni rad AI-ja

Maia 200 je tehnologija razvijena isključivo za potrebe umjetne inteligencije. Za razliku od klasične računalne opreme, optimizirana je za brzo i stabilno pokretanje velikih AI modela kakvi se koriste u digitalnim asistentima, analizi podataka i automatizaciji poslovnih procesa. Takav pristup omogućuje da se isti AI zadaci obavljaju uz manje hardverskih resursa, veću pouzdanost i bolju iskoristivost postojeće infrastrukture.

Riječ je o prvoj u nizu planiranih generacija AI akceleratora kojima Microsoft želi kontinuirano povećavati učinkovitost i smanjivati troškove primjene umjetne inteligencije u velikim razmjerima.

Uz hardversku platformu, Microsoft je predstavio i preview verziju razvojnog alata (SDK) namijenjenog akademskoj zajednici, programerima i AI istraživačima. Cilj je omogućiti ranu prilagodbu i optimizaciju AI rješenja za novu platformu te potaknuti razvoj novih i naprednijih AI aplikacija.