Microsoft je predstavio Maia 200, vlastiti AI akcelerator nove generacije koji omogućuje brže, pouzdanije i energetski učinkovitije korištenje umjetne inteligencije u oblaku Azure.tri vijesti o kojima se priča Svaka aktivnost je bitna Želite duže živjeti? Potrebno je napraviti tek ovu malu promjenu, tvrde znanstvenici Sitni, oku nevidljivi mjehurići Ključ širenja raka? Otkriveni mikroskopski "glasnici" metastaza Novo istraživanje otkriva Koliko često idete na WC? Odgovor na to pitanje možda leži u ovom vitaminu
Nova tehnologija namijenjena je izvođenju umjetne inteligencije, odnosno svakodnevnom radu AI modela, čime izravno unapređuje performanse AI alata koje koriste tvrtke, institucije i krajnji korisnici diljem svijeta. Uvođenje u prve podatkovne centre u SAD-u već je započelo, a u budućnosti će ova platforma pokretati i ključne Microsoftove proizvode, uključujući Microsoft 365 Copilot.
Kako ističu iz Microsofta, novi dizjan osmišljen je kako bi se osigurali brži odgovori i obrada podataka u AI aplikacijama, učinkovitiji rad uz manju potrošnju energije te niži operativni troškovi u velikim cloud sustavima. Time Microsoft omogućuje da AI rješenja budu dostupnija, primjenjivija i dugoročno održivija – kako za vlastite proizvode, tako i za organizacije koje koriste Azure platformu.
Nova tehnologija za svakodnevni rad AI-ja
Maia 200 je tehnologija razvijena isključivo za potrebe umjetne inteligencije. Za razliku od klasične računalne opreme, optimizirana je za brzo i stabilno pokretanje velikih AI modela kakvi se koriste u digitalnim asistentima, analizi podataka i automatizaciji poslovnih procesa. Takav pristup omogućuje da se isti AI zadaci obavljaju uz manje hardverskih resursa, veću pouzdanost i bolju iskoristivost postojeće infrastrukture.
Riječ je o prvoj u nizu planiranih generacija AI akceleratora kojima Microsoft želi kontinuirano povećavati učinkovitost i smanjivati troškove primjene umjetne inteligencije u velikim razmjerima.
Uz hardversku platformu, Microsoft je predstavio i preview verziju razvojnog alata (SDK) namijenjenog akademskoj zajednici, programerima i AI istraživačima. Cilj je omogućiti ranu prilagodbu i optimizaciju AI rješenja za novu platformu te potaknuti razvoj novih i naprednijih AI aplikacija.