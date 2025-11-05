Novo opsežno istraživanje pokazuje da bolest COVID-19 nosi veći rizik za srce kod djece nego cijepljenje, potvrđujući ranije podatke o sigurnosti cjepiva.

Ogromna analiza podataka gotovo 14 milijuna djece u Engleskoj dodatno je ojačala dokaze da cijepljenje protiv COVID-19 nosi manji rizik od srčanih komplikacija nego sama infekcija. Istraživanje je provela Angela Wood i njezini suradnici iz Cambridge HDR UK Regional Networka, koristeći podatke britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), za razdoblje od siječnja 2020. do prosinca 2021. godine. Prea istim podacima utvrđeno je da je, 3,9 milijuna djece primilo je Pfizer/BioNTech mRNA cjepivo, dok je 3,4 milijuna u tom razdoblju imalo prvu infekciju s COVID-19.

Kod djece u dobi ispod 18 godina, infekcije su izazvale više od 17 dodatnih slučajeva upalnih bolesti poput Kawasaki sindroma unutar šest mjeseci, na 100.000 djece. Nasuprot tome, cijepljenje je povezano s gotovo dva slučaja manje na 100.000. Miokarditis, odnosno upala srčanog mišića, pojavio se u više od dva dodatna slučaja na 100.000 nakon infekcije, dok je nakon cijepljenja zabilježen manje od jednog dodatnog slučaja, što znači da je infekcija više od dvostruko rizičnija. Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu The Lancet Child and Adolescent Health.

Od travnja 2020. godine britanski liječnici su bilježili miokarditis uzrokovan infekcijom. Kada je cijepljenje započelo krajem iste godine, pojavili su se rijetki i blagi slučajevi povezani s cjepivom, uglavnom kod mladih muškaraca. Zabrinutost zbog tih slučajeva odgodila je široku imunizaciju djece u Velikoj Britaniji do travnja 2022. godine. No, novi rezultati potvrđuju ranija istraživanja koja pokazuju da su cijepljena djeca i dalje imala niži ukupni rizik od srčanih komplikacija.

Želim naglasiti da su ove ozbiljne komplikacije u djece i mladih doista rijetke. Ali možemo vidjeti da je rizik općenito bio veći nakon COVID-19 infekcije, nego nakon cijepljenja, kaže rekla je za New Scientist Wood.

William Whiteley s britanskog Sveučilišta Edinburgh, koji nije sudjelovao u istraživanju, upozorava da rezultati odražavaju sojeve virusa iz razdoblja pandemije, ali ne i sojeve aktivne nakon pandemije. Njegovo prošlogodišnje istraživanje pokazalo je da cjepiva smanjuju rizik od srčanog i moždanog udara barem šest mjeseci.

Pia Hardelid s britanskog Sveučilišnog koledža London, koja je jedna od koautorica navedenog istraživanja, rekla je na kraju kako se mora nastaviti s provođenjem sličnih istraživanja.