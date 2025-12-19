Baš kao što kozmetički kirurzi laserima zaglađuju bore, tako i arheolozi u Rimu zrakama svjetlosti uklanjaju desetljeća prljavštine s jednog od najpoznatijih gradskih spomenika.

Restauratori u Italiji koriste se laserom za čišćenje više nego ikad pa su ga uperili i na slojeve prljavštine na stupu Marka Aurelija, remek-djelu starom 1840 godina koje slavi careve pobjede nad barbarskim plemenima duž Dunava.

Ručni laseri koncentriraju zrake svjetlosti na kamen, a toplina koju generiraju otkida crne naslage onečišćenja i otkriva bijeli mramor iz Carrare koji se nalazi pod njima.

To je isti princip kao kada liječnik uklanja neželjene dlake ili kožu, rekla je Marta Baumgartner, voditeljica projekta.

Izrezbaren oko 180. godine, stup se uzdiže do visine od gotovo 40 metara i prikazuje više od 2000 likova, uključujući bogove, vojnike i zvijeri. Sam Marko Aurelije pojavljuje se na nekoliko mjesta.

Reljefi ilustriraju nasilje ratovanja - živopisne scene pružaju znanstvenicima neprocjenjive informacije o ovom razdoblju rimske povijesti. Prerezana su grla, odsječene glave, a žena je odvučena u ropstvo za kosu.

Posljednje čišćenje provedeno je 1980-ih, ali vrijeme i elementi neprestano uzimaju svoj danak, a konzervatori su pronašli područja gdje se mramor počeo odvajati, što je zahtijevalo brzu stabilizaciju.

Nadamo se da u budućnosti neće biti iznenađenja. Sada će se stanje spomenika pratiti i moći ćemo intervenirati kada bude potrebno, rekla je Baumgartner.