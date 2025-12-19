Psovanje se tradicionalno povezuje s gubitkom kontrole i neprimjerenim izražavanjem u javnom diskursu, no kontrolirani eksperimenti sada pokazuju da psovke mogu djelovati i kao praktično sredstvo za poboljšanje izvedbe kada se približavamo granicama tjelesnih sposobnosti.tri vijesti o kojima se priča Jeste koristili njihove proizvode? Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače" Visoko na litici Fotograf tražio jelene, a nabasao na spektakularno otkriće staro 200 milijuna godina Promjena pristupa Lijek koji ne ubija, nego liječi rak? Znanstvenici pokazali da jednostavna tableta može smiriti izrazito agresivan oblik raka
Novo istraživanje, objavljeno u časopisu American Psychologist, dodatno potvrđuje da psovanje može mjerljivo povećati fizički učinak, jer pomaže ljudima da nadvladaju unutarnje mehanizme samosputavanja.
U mnogim situacijama ljudi se suzdržavaju, svjesno ili nesvjesno, i ne koriste svoju punu snagu. Psovanje je lako dostupno sredstvo koje vam može pomoći da se osjećate usredotočeno, samouvjereno i manje rastreseno te da se malo snažnije prepustite naporu, rekao je za Scimex psiholog Richard Stephens sa Sveučilišta Keele u Velikoj Britaniji i jedan od autora navedenog istraživanja.
Dva eksperimenta
Kako bi ispitali odražava li se taj učinak u kratkotrajnim psihološkim promjenama, znanstvenici sa Sveučilišta Keele i američkog Sveučilišta Alabama proveli su dva kontrolirana eksperimenta.
U prvom je na sveučilišnom kampusu sudjelovalo osamdeset i osam odraslih osoba u dobi od osamnaest do šezdeset i pet godina. Svaki je sudionik odabrao jednu psovku povezanu s iznenadnom boli i jednu neutralnu riječ koja opisuje stol o koji mogu nehotice udariti glavom, a zatim je izvodio sklek oslanjajući se na stolac pored stola.
Tijekom izvođenja skleka na stolcu sudionici su morali ponavljati vlastitu odabranu riječ, psovku ili neutralnu riječ, ovisno o nasumičnoj raspodjeli, objasnili su autori istraživanja. Položaj su zadržavali do šezdeset sekundi, pritom održavajući kontakt očima s istraživačem putem platforme Microsoft Teams.
Nakon toga sudionici su sudionici odgovarali na pitanja kojima se procjenjivalo u kojoj su se mjeri osjećali psihološki oslobođeno i nesputano, uključujući humor, stanje potpune usredotočenosti na aktivnost, samopouzdanje, rastresenost i društvenu poželjnost.
Drugi eksperiment s 94 nova sudionika ponovio je postupak te dodao mjere za koje se očekivalo da će se smanjiti tijekom psovanja, uključujući kognitivnu anksioznost i negativne emocije.
Što su rezultati pokazali?
U oba eksperimenta psovanje je bilo povezano s duljim zadržavanjem položaja te povišenim razinama pozitivnih emocija, humora, novosti i rastresenosti. Ovi nalazi upućuju na to da psovanje potiče psihološka stanja pogodna za maksimalan napor i prevladavanje unutarnjih ograničenja, zaključuju Stephens i njegov tim. Međutim, dokazi da psovanje izravno smanjuje inhibiciju ostali su ograničeni.
Rezultati pomažu objasniti zašto je psovanje tako rašireno. Psovanje je doslovno kalorijski neutralno, bez lijekova, niskotroškovno i lako dostupno sredstvo koje imamo na raspolaganju kada nam je potreban poticaj za bolju izvedbu, kaže na kraju Stephens.