Nove freske s "izvanrednim detaljima i bojama" otkrivene su u vili u okolici drevnog rimskog grada Pompeja, priopćio je arheološki park koji se nalazi blizu Napulja.

Freske su otkrivene u Vili Poppaea u drevnom gradiću Oplontisu, u velikoj rezidenciji koja datira iz sredine prvog stoljeća prije Krista, a koja je najvjerojatnije pripadala Poppaei Sabini, drugoj supruzi cara Nerona, ili njezinoj obitelji.

Arheolozi su pronašli gotovo potpunu fresku paunice, kojoj nedostaje glava, a koja zrcali prethodno pronađenu fresku pauna, kao i fragmente kazališne komedijske maske, koji nadopunjuju druge kazališne tragične maske iz iste dvorane.

Iskapanja su također otkrila otisak drveća u vrtu vile, ostavljen odljevima lave, i četiri nove prostorije, uključujući jednu za koju se smatra da je bila dio termalnih kupelji vile.

Otkrića nude obećavajuće nove istraživačke mogućnosti za razumijevanje rasporeda vile i proučavanje dugoročnih interakcija između ljudskih stanovnika i prirodnog okoliša, rekao je ravnatelj parka Gabriel Zuchtriegel.

Nekada uspješan grad Pompeji, u blizini Napulja, i njegova okolica uništeni su erupcijom Vezuva 79. godine, ali njegovi ostaci su preživjeli nakon što su stoljećima bili prekriveni debelim slojem pepela i lave.