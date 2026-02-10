Kineske kompanije jedno su vrijeme bile poznate po svojoj rigoroznoj 996 poslovnoj kulturi. Zaposlenici su provodili u uredima od 9 ujutro do 9 navečer i to 6 dana tjedno, a jedni slobodan dan u tjednu bila im je nedjelja tijekom koje su se oporavljali od prenapornog poslovnog tempa koji im nije ostavljao niti minute za privatni život. Nisu imali vremena za partnere, djecu, druženja i cijelo svoje vrijeme davali su samo za kompaniju u kojoj rade.

Situacija se s vremenom, barem u dijelu kompanija, ipak promijenila te su zaposlenici ipak dobili malo više slobodnog vremena u tjednu, dok su neki odlučili dignuti sidro i napustiti svoje kompanije zbog pritiska i stresa.

AI ratovi

No kako su prenijeli na Business Insideru, čini se kako se u posljednje vrijeme takav tip radne kulture u kojem gotovo i nema vremena za privatni život, već posao diktira cjelokupni dnevni i tjedni ritam, uvukao i u AI kompanije Silicijske doline. Uzrok takve radne kulture koja sve sliči na kineskih 996 su tzv. AI ratovi.

Kompanije se natječu napraviti što bolje AI modele i to prije konkurenata, a sve to negativno utječe na same zaposlenike pa nije rijetko da na kraju i izgore od takvog životnog tempa.

O tome su tijekom nedavnog gostovanja na podcastu Lex Fridmana govorili stručnjaci za umjetnu inteligenciju Nathan Lambert i Sebastian Raschka. Prema njima, situacija oko te 996 kulture u Silicijskoj dolini još nije nije potpuno ista kao što je i u Kini, no naglasili su - ide u tom smjeru. Problem je u tome što se AI kompanije konstantno natječu jedna s drugom, a novi modeli prestižu starije konkurentske modele. Pritisak tog natjecanja je velik i opuštanja nema. Zaista je teško jer konstantno morate isporučivati (proizvode), objasnio je Raschka.

No dodao je kako u pitanju nije samo konkurencija, već i - strast. Objasnio je i kada je sam jedno vrijeme radio s umjetnom inteligencijom da je radio jako puno, iako to nije morao, već je takav način rada sam izabrao.

Konkurentnost i strast

Lambert tvrdi kako je upravo takav način razmišljanja koji uključuje kombinaciju konkurentnosti i strasti vidio u kompanijama poput OpenAI-a i Anthropica. Nije da su zaposlenici primorani raditi u takvom okruženju velikog pritiska u kojem nema previše vremena za privatni život, već to oni sami žele, što se pogotovo odnose na programere.

No naravno, ne može se tako živjeti vječno: To možete raditi samo neko vrijeme jer ljudi definitivno izgaraju, objasnio je Lambert dodavši kako se takva kultura odražava na izgubljeno vrijeme s obitelji, zatvorenost prema ostatku svijeta i, ponekad - zdravstvenim problemima.

Izvor: Business Insider