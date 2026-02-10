Njemački startup ERC System održao je javni probni let jednog od najvećih europskih električnih zrakoplova s ​​vertikalnim polijetanjem (eVTOL), prototipa od 2,7 tona dizajniranog za misije transporta teškog tereta poput hitnog prijevoza pacijenata u bolnice.

Zrakoplov eVTOL nazvan Romeo, s rasponom krila od 16 metara i dimenzijama helikoptera, završio je tijekom vikenda svoju prvu javnu demonstraciju na vojnom aerodromu Erding u blizini Muenchena.

Dokazali smo da možemo podići 2,7 tona u zrak, a time i teret koji nam je potreban, rekao je glavni komercijalni direktor i suosnivač Maximilian Oligschlaeger.

Prototipom može upravljati pilot ili može letjeti bespilotno. Ima prostor za šest sjedala, ali je iz sigurnosnih razloga tijekom probnog leta letio prazan. ERC planira lansirati zrakoplov na tržište 2031. godine, s ciljanim nosivošću većom od 500 kilograma.

Operator spasilačkih letova DRF Luftrettung, budući kupac, podržava razvoj i očekuje da će zrakoplov smanjiti troškove i vrijeme putovanja pri prijevozu pacijenata iz bolnice u bolnicu.

ERC je odbio komentirati koliko će zrakoplov koštati kada bude na tržištu.