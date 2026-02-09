Mnogi od nas sjećaju se vremena u dvadesetima kada smo mogli raditi do kasno, lako se oporaviti nakon lošeg sna i još uvijek održavati energiju tijekom dana. No, do srednjih godina starosti, ta ista vitalnost može izgledati nedostižno.

Profesorica Michelle Spear s britanskog Sveučilišta u Bristolu objašnjava u članku za The Conversation da umor u četrdesetima nije jednostavno rezultat starenja, već posljedica konvergencije malih bioloških promjena koje se javljaju upravo u trenutku kada životni zahtjevi dosežu svoj vrhunac.

20-te, godine u kojima dolazi naš vrhunac

U ranoj odrasloj dobi, više sustava funkcionira s najvećom učinkovitošću. Mišićna masa je najveća, čak i bez ciljane tjelesne aktivnosti, a kao metabolički aktivno tkivo, pomaže u regulaciji šećera u krvi i smanjuje energetski trošak svakodnevnih aktivnosti.

Kada imate više mišića, sve troši manje energije, napominje Spear.

Mitohondriji, strukture unutar stanica koje pretvaraju hranu u energiju, brojniji su i učinkovitiji, proizvodeći energiju s minimalnim gubicima. San je dublji, posebno faza dubokog sna koja omogućuje tjelesnu obnovu. Hormonski ritmovi, uključujući kortizol, melatonin, hormon rasta i spolne hormone, prate predvidljive obrasce, održavajući stabilnu razinu energije tijekom dana.

Iscrpljujuće 40-te

Od kraja tridesetih, mišićna masa postupno opada osim ako se aktivno ne održava kroz trening snage.

Manje mišića znači da svakodnevno kretanje troši više energije, čak i ako toga niste svjesni, ističe Spear. Mitohondriji i dalje proizvode energiju, ali neučinkovitost čini stres i nedostatak sna napornijima. Sam san postaje fragmentiran, smanjujući obnovu i ostavljajući osjećaj umora kumulativnim, a ne epizodnim.

Hormonske fluktuacije, osobito kod žena, narušavaju regulaciju temperature, san i ritmove energije. Prefrontalni korteks radi napornije pod najvećim kognitivnim i emocionalnim opterećenjima, koji uključuju upravljanje, skrb i donošenje odluka, trošeći energiju jednako učinkovito kao fizički napor. Ti pomaci, piše Spear, objašnjavaju zašto četrdesete često izgledaju iscrpljujuće.

Nova nada u 60-tim godinama

Spear ipak ističe i dobre vijesti, koje kažu da pad vitalnosti ipak nije neizbježan u šezdesetima. Hormonski sustavi mogu se stabilizirati, odgovornosti se mogu pojednostaviti, a kognitivni zahtjevi često se smanjuju. Trening snage ostaje vrlo učinkovit, obnavlja mišiće, poboljšava metabolizam i povećava subjektivni osjećaj energije. Učinkovitost sna, piše Spear, može se poboljšati čak i ako se ukupno vrijeme sna smanji, pod uvjetom da je stres pod kontrolom.

Tijekom odrasle dobi energija se mijenja po karakteru, a ne samo po količini.

Umor u ovoj fazi nije upozorenje na neizbježni pad, to je signal da su se pravila promijenila, naglašava Spear. Umor u srednjim godinama odražava nesklad između biološke učinkovitosti i životnih zahtjeva, a ne osobni neuspjeh. Kasniji život može donijeti predvidljivost i obnovljenu kontrolu nad energijom, ali u drugačijem obliku.