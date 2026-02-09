Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije na završnoj konferenciji projekta „Unaprjeđenje informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra“, financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO 2021.–2026.), predstavilo je rezultate tog projekta.

U okviru projekta, čija je ukupna vrijednost skoro 3 milijuna eura, do sada je uspostavljena Baza zemljišnih podataka za više od 60 % katastarskih čestica u Republici Hrvatskoj. Time se postiže uređenija zemljišna knjiga, jača pravna sigurnost te se stvaraju povoljniji uvjeti za ulaganja, gospodarski i socijalni razvoj, izjavio je ministar Damir Habijan.

Projekt se provodi od rujna 2021. godine, a ugovor za nadogradnju informacijskog sustava sklopljen je s tvrtkom Ericsson Nikola Tesla d.d..

Kako je istaknuto na konferenciji, uspostava BZP-a omogućuje učinkovitiji pravni promet nekretninama, bolju kontrolu izvršenja javnih obveza, potpuniji uvid u državnu imovinu te lakši pristup sredstvima fondova Europske unije. Istodobno, projekt pridonosi transparentnosti i jačanju antikorupcijskih politika kroz preciznije praćenje i provjeru imovine.

Jedan od važnih preduvjeta za uspjeh ovog projekta bila je suradnja svih tijela, koja su djelovala kao jedan tim te na taj način omogućila realizaciju ovog složenog i važnog projekta, izjavio je predsjednik Uprave Ericsson Nikola Tesla d.d, dr.sc. Siniša Krajnović.

Posebno je istaknuto da su u okviru projekta, na temelju postojećih katastarskih operata, osnovane ili dopunjene zemljišne knjige za katastarske općine u kojima one ranije nisu postojale ili su bile djelomično ili u cijelosti uništene. Kao primjer dobre prakse naveden je Općinski sud u Gospiću, gdje je za 59 katastarskih općina uspostavljen BZP, čime su građanima prvi put omogućeni potpuni i elektronički dostupni zemljišnoknjižni podaci.

Projektom je dodatno nadograđen Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), čime su stvoreni tehnički preduvjeti za daljnju uspostavu BZP-a s krajnjim ciljem obuhvata 100 % katastarskih čestica.

Sudionicima je predstavljen i Virtualni asistent na portalu OSS Uređena zemlja, koji je u produkciji od studenoga 2024. godine. Virtualni asistent građanima omogućuje dobivanje informacija o statusu predmeta, uvid u podatke o nekretninama, izradu službenih isprava te jednostavnije korištenje digitalnih usluga zemljišnoknjižnog i katastarskog sustava