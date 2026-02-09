Čini se da bi uskoro mogli dobiti novu vrstu influencera koji bi brzo mogli prikupiti milijune pratitelja koji će s nestrpljenjem čekati na nove fotografije i videa, a to su - astronauti. Iako oni mogu koristiti kamere na svojim letovima u svemir, ograničeni su na starije modele Nikonovih DSLR aparata i GoPro kamere, no uskoro će na svoja svemirska putovanja moći nositi i - pametne telefone.

To je prošlog tjedna na društvenoj mreži X objavio NASA-in administrator Jared Isaacman:

Pružamo našim posadama alate za bilježenje posebnih trenutaka za njihove obitelji i dijeljenje inspirativnih slika i videa sa svijetom. Isaacman kaže kako su s ovom odlukom osporili dugogodišnje procese te su ubrzano kvalificirali modernu opremu za svemirske letove te je naglasio kako će ta operativna hitnost dobro poslužiti NASA-i.

Prvi let već ovog tjedna

Mobiteli će u svemir poletjeti već jako brzo i to s misijama Crew-12 i Artemis II.

Misija Crew-12 planirana je već za sredinu ovog tjedna tako da već za nekoliko dana možemo očekivati prve fotografije i videozapise snimljene iz svemira s pametnim telefonima. O konkretnim modelima telefona nije bilo riječi, no na Ars Tehnici kažu kako će to biti Appleovi i drugi moderni telefoni. Nema sumnje kako će broj pregleda takvih fotografija i videa biti jako velik, no puno veći interes bit će za slikama i snimkama misije Artemis II. U okviru ove misije ljudi će nakon jako dugo godina ponovno letjeti oko Mjeseca, a među astronautima bit će i prva žena i prvi tamnoputi astronaut u jednoj takvoj lunarnoj misiji.

Ta će misija biti samo priprema za ono što slijedi jednom u budućnosti, a to je povratak ljudi na zemljin satelit.

Dok smo, dakle, i prije imali nekakav uvid u živote astronauta te uživali u fotografijama iz svemira, činjenica što će oni sada cijelo vrijeme imati telefone sa sobom dat će jednu potpuno novu perspektivu takvog života u svemiru te svemirskih putovanja. U odnosu na prošle misije, jasno je kako će broj fotografija i videa biti puno veći, a i sadržaj bi trebao biti spontaniji, opušteniji i svakako zabavniji.

Iako je ovo velika promjena za astronaute koji će sada moći koristiti pametne telefone na putovanjima te na ISS-u, treba naglasiti kako ovo nije prvi put da se mobiteli koriste u svemiru. Kako podsjećaju na Ars Tehnici, SpaceX je pametne telefone dopustio na prijašnjim privatnim misijama.