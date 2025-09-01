Krećemo li se zaista prema budućnosti u kojoj ćemo računalima u potpunosti prepustiti volane ili je autonomija samo hir tehnoloških kompanija koji nikada neće masovno zaživjeti? Ako pitate ekipu iz Wayma, odgovor je jasan - računala su već sada bolji vozači od ljudi, što ukazuje na to da bi budućnost zaista mogla biti autonomna. Njihova vozila godinama prevoze putnike na nekoliko američkih tržišta i te vožnje naplaćuju, a najavili su ambiciozno širenje na više novih gradova, uključujući i New York.

Svakog tjedna u njihovim se robotaksijima vozi oko 250 tisuća koji tu vožnju plaćaju, a sa širenjem na nova tržišta broj putnika samo će rasti.

Nema povjerenja u računala

Dok je za neke to dokaz kako su autonomna vozila sve popularnija te su robotaksiji budućnost, neka istraživanja pokazuju malo drukčiju sliku. Na Electreku tako podsjećaju na nedavno istraživanje američkog automobilske udruge (AAA) koje pokazuje kako samo 13 posto Amerikanca vjeruje autonomnim automobilima. Ostalih 87 posto nisu sigurni u takva vozila, nemaju povjerenja u njim te im ne žele im predati kontrolu nad automobilima.

Više od 60 posto Amerikanaca tako se boji vožnje u autonomnim automobilima, dok samo 13 posto njih smatra kako bi razvoj takve tehnologije trebao biti prioritet za automobilske kompanije. A to očito nije prioritet - Stellantisu. Naime, nakon velikih najava o razvoju AutoDrive Level 3 sustava asistencije u vožnji, ova je kompanija nedavno pauzirala planove vezane uz tu tehnologiju. Razloga je više, a prema izvorima upoznatim sa situacijom u kompaniji, najveći problemi su visoki troškovi razvoja, tehnološki izazovi, kao i nepovjerenje korisnika u ovu tehnologiju. Tehnologija je, tvrde u Stellantisu, spremna, no kako za nju postoji ograničena potražnja, odlučili su da je neće lansirati.

Umjesto autonomije, vozači žele - sigurnost

Ono što je posebno zabrinjavajuće za automobilske kompanije, prema spomenutom istraživanju, jest što se usprkos velikom napretku ove tehnologije posljednjih godina, stav javnosti prema autonomiji posljednjih godina ne poboljšava. Upravo suprotno - u odnosu na istraživanje iz 2021. godine, postotak ljudi koji se ne žele voziti u takvim automobilima iz straha porastao je s 54 na 61 posto.

Kako je objasnio Greg Brannon iz AAA, vozačima su, umjesto autonomije, puno važnije opcije koje povećavaju sigurnost vožnje te od automobilskih kompanija žele da se fokusiraju na razvoj takvih opcija, umjesto na autonomne tehnologije.

Izvor: Electrek