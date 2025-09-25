Većina vitalnih funkcija našeg planeta Zemlje u opasnosti je, otkriva novo izvješće koje je u srijedu objavio Potsdamski institut za istraživanje utjecaja klime (PIK).

Izvješće klimatologa o provjeri zdravlja planeta pokazuje da je prekoračeno sedam od devet kritičnih granica stresa. Nova zabrinutost je zakiseljavanje oceana, koje se događa kada morska voda postaje kiselija kako joj pH pada.

Izvješće daje procjenu stanja Zemlje. Temelji se na planetarnim granicama - devet procesa koji reguliraju stabilnost, otpornost i funkcije održavanja života na planetu, napominje se u studiji.

Više od tri četvrtine funkcija vitalnih sustava Zemlje više nije unutar sigurnih granica. Čovječanstvo napušta svoj sigurni operativni prostor i time povećava rizik od destabilizacije planeta, rekao je direktor PIK-a Johan Rockström, koautor izvješća.

Prema izvješću, sedam prekoračenih pragova su: klimatske promjene, integritet biosfere, promjena korištenja zemljišta, promjene u sustavima slatke vode, promjene u ciklusima dušika i fosfora, unos antropogenih tvari i zakiseljavanje oceana.

Istraživači izvještavaju da su dva od identificiranih ograničenja stresa još uvijek unutar sigurnih granica: izloženost aerosolima (zagađenje zraka) i ozonski omotač.

Nakon što se prekorači ograničenje, kažu istraživači, povećava se rizik trajnog oštećenja vitalnih funkcija Zemlje, kao i vjerojatnost prekoračenja prekretnica, što promjene čini nepovratnima.

Znanstvenici prate ta ograničenja pomoću ključnih pokazatelja. Prema Planetary Health Checku, glavni uzrok zakiseljavanja oceana je izgaranje fosilnih goriva, što se pogoršava krčenjem šuma i promjenom korištenja zemljišta.

Oceani apsorbiraju velike količine ugljikovog dioksida koji je stvorio čovjek iz atmosfere, uzrokujući da njihova voda postaje kiselija.

Kao rezultat tih čimbenika, oceani sve više gube svoju stabilizirajuću ulogu u Zemljinom sustavu, prema istraživačkom timu.

Posljedice su vidljive: hladnovodni koralji, tropski grebeni i arktički ekosustavi su pod pritiskom. Osim toga, postoje negativne posljedice za cijele prehrambene lance i sigurnost hrane, uključujući i za ljude.

Prema PIK-u, sitni morski puževi, poznati kao krilati puževi, već pokazuju oštećenja na svojim oklopima. Oni su važan izvor hrane za ribe i kitove.

Trend očito ide u pogrešnom smjeru. Oceani se zakiseljuju, razina kisika pada, a morski toplinski valovi se povećavaju. To vrši sve veći pritisak na sustav koji je ključan za stabilne životne uvjete na našem planetu, rekla je Levke Caesar, glavna autorica izvješća.

Zakiseljavanje je nepogrešiv znak upozorenja da je stabilnost Zemlje u opasnosti, rekla je američka oceanografkinja i članica inicijative Planetary Guardians, Sylvia Earle.

Izvješće znanstvenika ujedno je i apel političarima, tvrtkama i društvu da bolje zaštite temelje života.

Primjeri poput smanjenja onečišćenja zraka aerosolima i oporavka ozonskog omotača pokazuju da možemo preokrenuti globalne trendove. Iako je dijagnoza ozbiljna, još uvijek postoji šansa da se ovaj razvoj preokrene, rekao je ravnatelj PIK-a Rockström.