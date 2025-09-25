NASA je angažirala startup tvrtku kako bi spasila orbitalni opservatorij vrijedan 500 milijuna dolara od pada u Zemljinu atmosferu hitnom misijom lansiranja svemirske letjelice koja će ga pogurati dalje u svemir.

Američka svemirska agencija u srijedu je priopćila da je tvrtki Katalyst Space Technologies sa sjedištem u Arizoni dodijelila 30 milijuna dolara za slanje modificirane verzije svemirske letjelice "Link" do NASA-inog orbitalnog opservatorija Neil Gehrels Swift, svemirske letjelice u niskoj Zemljinoj orbiti koja promatra udaljene galaksije i crne rupe otkako je lansirana 2004. godine.

Manevrirajuće svemirske letjelice i misije spajanja u orbiti, koje se smatraju ključnima za vojne operacije i niz koncepata održavanja satelita, najnoviji su napredak potaknut geopolitičkim natjecanjem između SAD-a i Kine.

Postavljen u nisku Zemljinu orbitu, na visini od oko 585 km, NASA-in opservatorij poznatiji kao SWIFT, mogao bi nastradati u postupnom padanju prema Zemljinoj površini zbog prirodnog otpora atmosfere.

Budući da nema ugrađen pogon da se pogura naviše, kao ni kuku za koju bi ga druge svemirske letjelice mogle uhvatiti, SWIFT ima 90 posto šanse izgorjeti u Zemljinoj atmosferi do kraja 2026., procjenjuju NASA-ini znanstvenici.

Preinake Katalystove letjelice započet će sljedeći mjesec prije lansiranja u svemir u svibnju 2026., rekao je izvršni direktor Katalysta Ghonhee Lee.

Ključni izazov svojstven maloj, ali rastućoj industriji startupova za servisiranje satelita, izgradnja je mehanizama za hvatanje ili spajanje koji su kompatibilni sa starijim satelitima poput SWIFT-a, čiji dizajn nije predviđao posjetitelje svemirskih letjelica.

Letjelica Link imat će prilagođeni robotski mehanizam za spajanje. Jednom kada se približi SWIFT-u u orbiti, stisnut će male metalne rubove na opservatoriju kako bi osigurala hvat da ga može pogurati.

Pentagon će pomno pratiti operaciju, rekao je Lee, koji se nada suradnji s Američkim svemirskim zapovjedništvom za dodatne testove orbitalnog manevriranja nakon ove operacije na SWIFT-u.

Radi se o civilnom svemirskom teleskopu, kaže Lee, ali implikacije kada je riječ o svemirskom ratovanju i svemirskoj nadmoći su zaista duboke.

Kina je ovog ljeta demonstrirala operaciju s dva bliska satelita, nakon testa iz 2022. u kojem se jedan kineski satelit uhvatio za drugi i povukao ga u drugu orbitu, što je uznemirilo američke dužnosnike koji kažu da bi Kina mogla primijeniti tu taktiku na američkim svemirskim letjelicama.