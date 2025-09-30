Skupina beogradskih call-centara, koje istražuju srpsko i njemačko tužiteljstvo, prijevarila je desetke tisuća ljudi diljem svijeta nudeći lažne financijske investicije, a ukupna šteta bi mogla biti i 250 milijuna eura, objavila je u utorak Balkanska istraživačka novinarska mreža (BIRN).

Iza mreže povezanih firmi i investicijskih platformi, među kojima je bio i sponzor engleskog NK Leeds, trag vodi do Izraelca ranije osuđenog za pranje novca, pišu u zajedničkom članku BIRN i Investigate Europe.

Žrtve prijevare su državljani Njemačke, Velike Britanije, Irske, Švicarske, Austrije, ali i Australije i Kanade, a procjene njemačke policije su da bi ukupna šteta mogla biti i do 250 milijuna eura. Zasad se doznaje da je najveću svotu izgubio jedan Australac -čak 630.000 eura.

Prema saznanjima istrage, izraelski menadžeri su bili na vrhu prijevarnog lanca, a srpski menadžeri su upravljali svakodnevnim operacijama i bili zaduženi da kontaktiraju žrtve.

Osumnjičenom izraelskom menadžeru Shaiu Doraniju tužiteljstvo je zaplijenilo imovinu u Srbiji vrijednu oko milijun eura, uključujući stan u luksuznom kvartu Beograd na vodi, ali je Dorani napustio Srbiju u siječnju 2023., izbjegavši uhićenje.

Prema saznanjima BIRN-a i Investigate Europe, izraelski biznismen Eliran Oved i njegova supruga Liat Kourtz Oved su preko mreže fiktivnih firmi i dugogodišnjih suradnika također povezani s call-centrima i lažnim investicijskim platformama čije su žrtve deseci tisuća ljudi, prema nekim procjenama njih oko 70.000.

Središnji ured bio je centar Olympus Prime, a policija je upala i u tri druga povezana call-centra u Beogradu – Man Marketing, NPD Partner i Asgard doo.

Operaciju je vodio Europol, a provedena je na 22 lokacije u Srbiji, Bugarskoj i Cipru na inicijativu Njemačke, čijem su se pravosuđu obratile i prve žrtve.

U Srbiji je 21 osoba optužena za prijevaru, šteta se procjenjuje na 3,4 milijuna eura, ali optužnica čeka potvrdu suda.

Šira istraga je još u tijeku i u Srbiji i u Njemačkoj, ali osobe koje stoje iza čitave sheme i dalje izmiču vlastima, piše BIRN.