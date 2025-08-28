Početkom godine japanske vlasti savjetovale su svim stanovnicima koji žive u blizini planine Fuji da pripreme dvotjedne zalihe hrane i vode za slučaj da dođe do vulkanske erupcije. Fuji je, naime, aktivan vulkan, a što ljudi koji žive u Tokiju i okolici mogu očekivati u slučaju erupcije, možemo vidjeti u videozapisu koji je ovog tjedna objavila japanska vlada kao još jedan podsjetnik na potencijalnu opasnost koju predstavlja jedan od simbola Zemlje Izlazećeg Sunca.

Velika šteta

Trenutak može doći bez upozorenja, pripovijeda glas u videu koji je stvoren zahvaljujući umjetnoj inteligenciji. U videu je prikazan velik oblak dima koji se izdiže iznad Fujija, nakon čega se vulkanski pepeo širi ulicama japanskoga glavnog grada, pokrivajući ceste, automobile i zgrade. Upozorava se na to kako od početka erupcije pepeo može prekriti grad u samo dva sata te uzrokovati brojne probleme - od zdravstvenih preko prometnih i opskrbnih, nestanka struje pa do distribucije hrane.

Zbog vulkanskog pepela urbana područja usred dana prekrila bi tama, vjerojatno bi došlo do prekida željezničkog prometa, a u slučaju kiše ceste bi mogle ostati neprohodne za vozila. Također, pod težinom pepela neke bi se drvene kuće mogle urušiti, a strujni vodovi popucati, dok bi predviđeni ekonomski gubitak u slučaju takve erupcije iznosio do 16,6 milijardi dolara.

Nema dokaza o skorašnjoj erupciji

Fuji je posljednji put erumpirao prije više od 300 godina i nema nikakvih dokaza kako Tokiju prijeti neka neposredna opasnost od nove erupcije, no iz vlade upozoravaju kako je bolje da su ljudi spremni kako bi se smanjila panika i kaos koji nastaju u takvim situacijama katastrofe. Također, vjeruju da bi video koji su objavili mogao pomoći ljudima u vizualizaciji specifičnih scenarija o kojima možda niti ne razmišljaju u slučaju vulkanskih erupcija.

Video je objavljen uoči dana posvećenosti podizanju svijesti o vulkanskim erupcijama i pripremama za potencijalne katastrofe, kada se u Japanu održavaju vježbe evakuacije, edukativne radionice i predavanja kako bi građane pripremili za takve scenarije.

Na CNN-u kažu kako neki smatraju da su se takva upozorenja, iako dobronamjerna, pokazala kao nekakvo dizanje panike koje je čak odvratilo dio turista od posjeta Japanu jer izazivaju osjećaj straha.

