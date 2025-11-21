Pacijentima koji žele izbjeći bolne injekcije u liječenju pretilosti i dijabetesa tipa 2 uskoro bi mogao pomoći novi lijek u obliku obične tablete. Riječ je o lijeku orforglipronu američke farmaceutske tvrtke Eli Lilly, koji djeluje na isti hormon GLP-1 (glukagonu sličan peptid 1) kao lijek semaglutid, koji je djelatna tvar u lijekovima Wegovy i Ozempic.

Rezultati ranijih istraživanja pokazali su da su odrasle osobe s pretilošću, ali bez dijabetesa tipa 2, izgubile oko 11 posto tjelesne mase tijekom 72 tjedna uzimanja orforgliprona. Deborah Horn s američkog Sveučilišta Texas istaknula je za New Scientist da je to manje od gubitka postignutog injekcijskim semaglutidom, ali je naglasila praktičnost uzimanja tablete nasuprot injekcija.

Horn i njezini kolege sada su procijenili učinak lijeka među više od 1600 sudionika s pretilošću i dijabetesom tipa 2 u 10 zemalja. Oko 900 ih je dobivalo niske, srednje ili visoke dnevne doze, dok je ostatak uzimao placebo uz savjete o promjenama životnih navika. Njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu Lancet.

Rezultati vezani uz tjelesnu masu i glukozu

Nakon 72 tjedna, ispitanici na visokoj dozi izgubili su gotovo 10 posto tjelesne mase u prosjeku, a 67 posto ih je premašilo smanjenje tjelesne mase od 5 posto. Srednje i niske doze donijele su prosječan gubitak od oko 7 odnosno 5 posto, dok je placebo bio ispod 3 posto.

Gubitak težine od samo 5 posto obično pokazuje vrlo jasne koristi – na primjer, ljudi mogu malo više vježbati, promijeniti način života, smanjiti rizik od drugih stanja, komentirao je za New Scientist Stefan Trapp sa Sveučilišnog koledža u Londonu, koji nije sudjelovao u istraživanju.

Sudionici na visokoj dozi imali su i prosječno gotovo 2-postotno smanjenje glukoze, a 75 posto ih je postiglo zadane ciljne vrijednosti.

Idući korak - odobrenje američkog FDA

Oko desetine ispitanika na srednjim i visokim dozama prekinulo je terapiju zbog gastrointestinalnih nuspojava, no Horn je istaknula da su one bile u skladu s rezultatima injekcijskih GLP-1 lijekova. Tvrtka Eli Lilly planira zatražiti odobrenje američkog FDA-a za sve tri doze, a Trapp smatra da bi oblik tablete mogao olakšati dostupnost pacijentima, jer ne zahtijeva hlađenje ni injekcije.