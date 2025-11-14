Davno prije TikToka, korisnici na internetu u videima su uživali na platformi Vine. Nekad nazivan "kraljem kratkih videa" Vine je bio dio Twittera, ali je pad popularnosti pred devet godina platio gašenjem.

Neki korisnici nikad nisu prežalili tu odluku uprave Twittera, pa kad je aktualni vlasnik bivšeg Twittera, a sad platforme X, Elon Musk, najavio mogućnost vraćanja te platforme, najava je dočekana s oduševljenjem.

Međutim, od te najave nije se dogodilo ništa. Odnosno, nije se dogodilo ništa na platformi X.

Suosnivač Twittera, Jack Dorsey, iznenadio je mnoge kad je podržao novu i veoma sličnu aplikaciju nazvanu Divine. Službeno iz Divinea stoji RabbleLabs, pokret usmjeren na gradnju decentralizirane tehnologije društvenih medija i borbi za digitalna prava.

Ne samo da je ime slično ugašenom Vineu, pa čak i font u logu, nego će arhiva Divinea sadržavati više od 100 000 arhiviranih Vine videa. Kako se navodi na stranicama Divinea, radi se o videima koji su arhivirani pomoću internetskih alata, nakon gašenja samog servisa 2017. godine.

Ono što Divine razlikuje od drugih video platformi koje možemo pronaći je njihov odnos prema stvaranju novih videa.

Pravi trenuci pravih ljudi, ne umjetne inteligencije, piše na stranicama Divinea na kojima se jasno i glasno ističe kako videa arhiva neće sadržavati nikakav sadržaj koji je stvorila umjetna inteligencija.

Novi sadržaj morat će proći provjeru "ProofModea" koji je originalno razvijen za provjeru i autentifikaciju originalnih dokuemnata u području ljudskih prava i medija.

Ovo nije samo pravilo koje kaže "bez AI", to je kriptografski dokaza koji čini prikazivanje AI sadržaja kao originalnog ljudskog sadržaja, veoma teškim. Ista tehnologija koja se koristi kako bi se zaštitila ljudska prava, koristi se i za zaštitu društvenih mreža, stoji na stranici Divinea.

AI ima svoje mjesto - ali to mjesto nije da se pretvara da je čovjek. Ne na Divineu... Dok se platforme poput TikToka, Instagrama i YouTubea bore sa sve većim brojem AI uradaka, a aplikacije poput Sore i Vibesa u potpunosti podržavaju sitnetički sadržaj, mi idemo drugim putem: radikalnom autentičnosti, naglašavaju.

Ne pokušavamo zabraniti AI na internet. Ne kažemo da je AI zlo. Ne tvrdimo da možemo uhvatiti svaki umjetno stvoreni video. Jednostavno stvaramo prostog u kojem se ljudska aktivnost vrednuje, provjerava i zaštićuje, ističe se na stranicama Divinea.

Divine je trenutno dostupan putem weba, ali i beta verzija iOS i Android aplikacija.