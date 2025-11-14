Države i platforme pokušavaju pronaći način kako bi maloljetnicima onemogućili pristup neprikladnom sadržaju poput pornografije, nasilja i slično. Tako nešto, naravno, nije jednostavno jer do sada u većini slučajeva posjetitelji takvih stranica jednim su klikom i bez neke provjere mogli potvrditi da su punoljetni. Dakle, sve što maloljetna osoba treba napraviti kako bi pristupila pornografskom sadržaju jest napraviti jedan klik mišem na oznaku da je starija od 18 godina.

Velika Britanija jedna je od država koja je napravila ozbiljan korak u zaštiti maloljetnika i zabrani pristupa takom sadržaju. Prema promjenama u Zakonu o online sigurnosti koje su nedavno stupile na snagu, internetske stranice i platforme na kojima se nalazi pornografija, kao i nasilan i štetan sadržaj za mlade, trebale su uvesti tehnologiju za provjeru dobi. Na raspolaganju imaju više mogućnosti - od analize fotografija putem umjetne inteligencije, skeniranja dokumenata poput osobne iskaznice, putovnice i slično pa do korištenja verificirane bankovne kartice.

Mladi će pronaći način…

Uvođenjem striktnih mjera za pretpostaviti je kako će dio mladih početi izbjegavati takve stranice, iako ne treba sumnjati kako će mnogi pronaći način za pristup pornografiji. No spomenuti način verifikacije nosi i prilično veliku opasnost za punoljetne korisnike koji putem neke od metoda potvrde svoje godine. Naime, potvrda punoljetnosti traži velike količine osobnih podataka, selfija, dokumenata i financijskih podataka, što predstavlja zlatni rudnik za prevarante i hakere koji ih mogu iskoristiti pri napadima na druge osobe, kako bi im ispraznile bankovne račune i za druge financijske prevare, krađu identiteta, izradu uvjerljivih deepfakeova, ucjene i ostale oblike manipulacija.

Da tako nešto nije samo teorija, već da se takve stvari uistinu događaju, pokazuju i nedavna dva primjera, odnosno hakerska napada. Prošli mjesec na udara se našla platforma Discord, koja je naročito popularna među gamerima. Hakeri su se dokopali velike količine podataka, a spominje se čak 70 tisuća fotografija osobnih dokumenata.

Inače, Discord je provjeru dobi uveo za područje Velike Britanije upravo zato kako bi se uskladili sa Zakonom o online sigurnosti u toj državi. Nije poznato kako su se hakeri dokopali ovih podataka, a iz Discorda kažu kako je do curenja podataka došlo preko vanjskog pružatelja usluga.

Hakeri su se dokopali i podataka aplikacije Tea App unutar koje su žene anonimno dijelile informacije o muškarcima. Za registraciju u aplikaciju traži se snimanje selfija i osobna iskaznica. Ti podaci, uključujući i poruke koje su objavljivane, završile su u rukama kibernetičkih kriminalca koji su ih se dokopali tijekom ljeta.

Ovi incidenti ukazuju na potrebu revizije provjere načina potvrde dobi te daljnju regulaciju rukovanja podacima jer, ako se incidenti poput ovog s Discordom i Tea Appom nastave, hakeri će dobiti veliku količinu podataka koje će moći iskoristiti za daljnje napade i prijevare.

Izvor: The Independent