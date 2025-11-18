Korisnici ne smiju „slijepo vjerovati” svemu što im kažu alati umjetne inteligencije (AI), rekao je šef Googleove matične tvrtke Alphabet u utorak za BBC.

Izvršni direktor te korporacije Sundar Pichai u razgovoru s britanskim medijem rekao je da su AI modeli „skloni pogreškama”, pa je pozvao korisnike da se njima koriste uz druge alate.

Pichai je naglasio važnost bogatog informacijskog ekosustava umjesto potpunog oslanjanja samo na AI tehnologiju, piše BBC.

Zbog toga se ljudi i koriste Googleovom tražilicom, a imamo i druge proizvode koji bolje pružaju precizne informacije.

Pichai, indijsko-američki čelnik Alphabeta, rekao je da su AI alati korisni ako se „želi nešto kreativno napisati”, no upozorio je da ljudi trebaju naučiti koristiti te alate u onome „za što su dobri, a ne samo slijepo vjerovati svemu što kažu”.

Ponosni smo na rad uložen u to da pružimo što preciznije informacije, no i trenutačno najbolja AI tehnologija je sklona greškama, naglasio je.

Pichai je razgovarao s BBC-jem u vrijeme dok tehnološki svijet s nestrpljenjem očekuje novu inačicu Googleovog komercijalnog AI modela, Gemini 3.0, koji je u sadašnjim verzijama već vratio dio udjela na tržištu u borbi protiv ChatGPT-ja.

Njegovi komentari u skladu su s BBC-jevim istraživanjima provedenima ranije ove godine kojima je zaključeno da su AI botovi neprecizni pri stvaranju sažetaka vijesti.

OpenAI-jevom ChatGPT-ju, Microsoftovom Copilotu, Googleovom Geminiju i Perplexity AI-ju predan je BBC-jev sadržaj uz nekoliko pitanja, a njihovi odgovori imali su „značajne nepreciznosti”, zaključeno je tada.