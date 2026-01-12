Na tržištu električnih automobila dolazi do tihe promjene koja bi mogla pozitivno utjecati na prodaju i popularnosti ovih vozila, pri čemu je u prvom planu - cijena. A krajem prošle godine činilo se kako situacija nije baš najbolja, pogotovo na američkom tržištu. Naime, Tesla je još jednu godinu završila u minusu, u rujnu su ukinute državne subvencije, što se odmah odrazilo i smanjenje potražnje za ovom vrstom vozila, dok su tradicionalni proizvođači automobila prilagodili, odnosno smanjili svoje planove za ovo tržište.

Ford je odustao od električnog modela F-150 i otpisao skoro 20 milijardi dolara ulaganja u baterije, VW je pauzirao ID. Buzz za ovu godinu, dok je promjena strategije GM stajala čak 6 milijardi dolara. No kako su to objasnili na Business Insideru, ovi potezi ne znače da kompanije odustaju od elektrifikacije, već samo da - mijenjaju strategiju. A ta bi promjena na kraju mogla uroditi plodom i za proizvođače vozila i za kupce.

Fokus na cjenovno povoljnija vozila

U prvom redu, tradicionalni proizvođači automobila odlučili su smanjiti svoje ambicije oko preskupih električnih vozila za koje očito ne postoji potražnja kakvom su se nadali. Umjesto toga, fokus se sada prebacuje na cjenovno povoljnije modele.

Električna vozila postaju sve pristupačnija kako se na tržištu pojavljuje sve više mainstream opcija. Konačno vidimo da proizvođači automobila isporučuju električna vozila po cijenama izvan luksuznog segmenta, komentirala je za BI analitičarka u Cox Automotiveu Erin Keating.

Više je primjera takvih vozila. Među inim, na tržištu bi se trebao pojaviti, kako su ga mediji prozvali - “anti-Tesla pickup”, vozilo startupa Slate u koji je uložio Jeff Bezos, a čija je početna cijena samo oko 20 tisuća dolara. Nissanov Leaf sada dolazi kao model koji bi mogao konkurirati Teslinom Modelu Y, ali po prilično nižoj cijeni (ispod 30 tisuća dolara), Subaru i Toyota pripremaju svoje SUV-ove početne cijene od 35 tisuća dolara. Fordov pickup koji bi se trebao pojaviti sljedeće godine stajat će oko 30 tisuća dolara, a sličnu cijenu trebao bi imati i novi Chevy Bolt.

To su samo neki od primjera koji pokazuju trend u kojem ide tržište, a njima treba dodati i europske kompanije poput prvenstveno Volkswagena čiji električni Polo stiže ove godine, uz početnu cijenu od 25 tisuća eura. Također, planiraju i vozilo iz niže kategorije cijene oko 20 tisuća eura.

Sada ćemo vidjeti pravu potražju

Sada će proizvođači automobila vidjeti koliko potrošači zapravo žele konkurentne proizvode za električna vozila: Ulazimo u razdoblje u kojem ćemo vidjeti kako zapravo izgleda organska potražnja za električnim vozilima…, komentirala je Keating.

Objasnila je kako su prije 5-6 godina, kada su bila dostupna samo električna vozila visoke cijene kupci plaćali cijenu ne samo za te automobile, već za cijeli ekosustav koji se tada razvija - od tvornica baterija, prilagodbe postojećih tvornica, edukaciju radnika, kao i lance nabave koji tada nisu postojali. Sada je situacija drukčija jer je većina infrastrukture postavljena, a cijene vozila padaju i bit će prilično zanimljivo pratiti kako će se razvijati situacija na tržištu ove, kao i sljedećih godina.

Izvor: Business Insider