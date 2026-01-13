Mobilna aplikacija mGrađani zabilježila je više od 100.000 korisnika, čime je potvrđen interes građana za jednostavan i siguran pristup javnim uslugama putem mobilnih uređaja, priopćili su iz Ministarstva pravosuđa.

Kako ističu, aplikacija trenutno sadrži 20 mobilnih usluga koje građanima omogućuju obavljanje ključnih upravnih i drugih postupaka bez odlaska na šaltere.

U planu je daljnje uključivanje dodatnih javnih usluga, a među planiranim uslugama je i uvođenje usluge mZdravlje.

Putem aplikacije moguće je, među ostalim, podnijeti prijavu na diplomske studijske programe, zatražiti izdavanje europske kartice zdravstvenog osiguranja, ostvariti uvid u podatke i statuse upravnih postupaka, provjeriti informacije o statusu u mirovinskom sustavu, uključujući podatke o osobnom mirovinskom računu i izračun projekcije mirovine, koristiti popuste i pogodnosti Dječje kartice Mudrice, ostvariti uvid u poreznu karticu, dostaviti elektroničke isprave u postupcima registracije vozila, ostvariti uvid u sudske predmete, pratiti statuse zahtjeva za ostvarivanje prava u slučaju stečaja poslodavca te dobiti uvid u obvezne naknade za poslovni subjekt.

Najkorišteniji - Korisnički pretinac

Prvih deset najkorištenijih usluga su Korisnički pretinac, Moja mirovina, Elektronički zapis o radno pravnom statusu (Radna knjižica), Upravni postupak, Moj račun – Regos, Dostava elektroničkih isprava za registraciju vozila u RH, Zapis o prebivalištu, Elektronička komunikacija sa sudovima, Zahtjev za izdavanje PK, Dječja kartica Mudrica.

Broj korisnika je u prva dva mjeseca korištenja dosegao 30.000, te je krajem rujna broj korisnika iznosio 60.000. Broj korisnika nakon toga kontinuirano raste i u prosincu 2025. godine iznosio je preko 90.000 korisnika.

Povratne informacije korisnika izuzetno su važne te ih ovo Ministarstvo kontinuirano prati i koristi kao temelj za unaprjeđenje korisničkog iskustva (UX) i uključivanje dodatnih usluga. Aktivno se radi na identifikaciji i implementaciji manjih funkcionalnih i dizajnerskih poboljšanja kako bi se korisnicima omogućilo jednostavnije i intuitivnije snalaženje unutar mobilne aplikacije.

Istovremeno, ističu, poseban fokus stavlja se na povećanje stabilnosti same aplikacije i svih povezanih usluga, kao i na unapređenje monitoringa dostupnosti servisa koji se koriste za dohvat podataka po pojedinim uslugama, s ciljem osiguravanja pouzdanog i kvalitetnog korisničkog iskustva.

Cilj je da mobilna aplikacija mGrađani postupno postane jedinstvena aplikacija za pristup javnim uslugama koje država pruža putem mobilnih uređaja.

Razvoj aplikacije mGrađani dio je kontinuiranog procesa digitalne transformacije javne uprave, usmjerenog na veću dostupnost usluga, smanjenje administrativnog opterećenja građana i učinkovitije funkcioniranje javnog sektora.