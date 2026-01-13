Iako Googleov prvi odgovor na ChatGPT nije bio najbolji, kompanija je s vremenom uspjela pohvatati konce te napraviti veliki napredak sa svojim chatbotom Gemini. Prema nekim tehnološkim stručnjacima, posljednja generacija Googleova AI asistenta bolja je čak i od ChatGPT-a, a jasno je kako će se borba između ovih kompanija i njihovih chatbotova nastaviti i dalje.

Osim Geminija, Google je predstavio i još jednu zanimljivu i korisnu opciju - AI pregled. Kada pretražujete nešto putem Googlea, u nekim slučajevima iznad klasičnog prikaza linkova na kojima možete naći odgovor na vaš upit, nalazi se i kratki sažetak u kojem se nalazi odgovor na upit.

Netočni odgovori

Taj AI pregled u biti je neka vrsta Googleovog odgovora na pretraživanja koja korisnici vrše putem ChatGPT-a (koji je mnogima zamijenio guglanje) te donosi mogućnosti i AI kratkog odgovora na upit, ali i dodatni klasičan prikaz linkova. Također, za one koji žele dobiti više informacija od Googleove umjetne inteligencije, ispod AI odgovora nalazi se i mogućnost nastavka komunikacije s AI chatbotovom i dobivanje detaljnijih AI odgovora.

Pokazalo se kako su mnogi korisnici zadovoljni s odgovorima koje im daje AI pregled te im je često samo taj odgovor dovoljan i više ne istražuju ponuđene linkove. No postoji i jedan problem s takvim davanjem odgovora, a to je da ponekad oni - nisu točni.

Puno se govorilo o halucinacijama i izmišljanju umjetne inteligencije, a posebno je zabrinjavajuće kada umjetna inteligencija daje netočne zdravstvene savjete koji mogu biti i iznimno štetni. Kao jedan od takvih primjera navodi se savjet Googleove umjetne inteligencije da bi osobe s rakom gušterače trebale izbjegavati prehranu s visokim udjelom masti. No kako naglašavaju na TechSpotu, stručnjaci kažu kako bi se trebalo raditi upravo suprotno te da bi praćenje takvih savjeta u biti moglo povećati rizik od smrti oboljelih.

Također, sažetak AI pregleda prikazivao je i neke netočne informacije o ključnim testovima funkcije jetre, zbog čega bi osobe s ozbiljnim problemima mogli pogrešno pomisliti da su zdravi. Googleova umjetna inteligencija davala je i pogrešne odgovore na pitanja vezanim na testove raka kod žena, zbog čega bi one mogle zanemarivati ozbiljne simptome.

Nema više AI pregleda za neke stvari

Google se, naravno, našao na velikom udaru kritika zbog takvih velikih pogrešaka, no iz ove tvrtke kažu kako problem nije u njima, već kažu kako su ti savjeti koje je napisala njihova AI povezani s dobro poznatim i pouzdanim izvorima.

Ipak, kako je riječ o ozbiljnim stvarima, sada su se odlučili na logičan potez - za određene zdravstvene upite u potpunosti su izbacili AI pregled tako da će se sada korisnici, kada traže odgovore na ta pitanja u Googleovoj tražilici, morati doći do njih pretraživanjem na samim izvorima, odnosno poveznicama. Među inim, više neće biti AI pregleda za npr. pitanja o normalnom rasponu za testove jetre u krvi.

Zdravstveni stručnjaci pozdravili su ovaj potez, no i dalje postoji mogućnost da bi korisnici mogli preformulirati pitanja kako bi im Googleova AI ipak dala odgovore na njih. Također, pokazalo se da nisu uklonjeni svi AI pregledi u kojima su davane netočne informacije, a što iz Googlea pravdaju činjenicom kako uz njih stoji upozorenje kako je za te stvari potrebno zatražiti savjet stručnjaka, dok su njihovi savjeti bazirani na pouzdanim izvorima.

Izvor: Tech Spot