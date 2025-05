Google se okreće novom načinu oglašavanja koji se vjerojatno neće svidjeti korisnicima

Otkako su se pojavili alati s umjetnom inteligencijom, način na koji ljudi koriste internet i računala počeo se mijenjati. Bez obzira na to što chatboti poput ChatGPT-a ili Geminija nisu uvijek pouzdani i točni, ljudi ih sve više koriste za dobivanje informacija.

A to znači da sve manje koriste tražilice poput Googlea kako bi pronašli informaciju koju traži. To su primijetili i u Googleu te odlučili promijeniti neke stvari. Prvo su uveli umjetnu inteligenciju u pretraživanje i prikazivanje rezultata, a sad su odlučili napraviti i korak dalje.

Kako navodi Bloomberg, Google je počeo testirati ubacivanje oglasa u razgovore s korisnicima koji koriste umjetnu inteligenciju. Za sad, se testovi temelje na startupima za pretraživanje temeljenima na umjetnoj inteligenciji, a uskoro bi AI oglase mogli vidjeti i putem Googleovog AdSense programa.

Podsjetimo, Googleov AdSense za pretraživanje tradicionalno prikazuje oglase unutar rezultata pretraživanja drugih web stranica, a sad je njegov "utjecaj" proširen i na razgovore s chatbotima kojima upravljaju AI startupi kao što je iAsk i Liner.

Znači li to da će korisnici uskoro, uz rezultate upita u Geminiju dobiti i porciju oglasa, još uvijek nije poznato. No, s obzirom na to da broj korisnika AI alata raste iz dana u dan, jasno je da Google traži nove izvore zarade za svoj oglašivački dio poslovanja.