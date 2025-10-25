U organizaciji Nacionalnog centra za kibernetičku sigurnost (NCSC-HR), ustrojenog u okviru Sigurnosno-obavještajne agencije, u petak je u Zagrebu održana treća SK@UT konferencija, najvećeg projekta zaštite nacionalnog kibernetičkog prostora.

SK@UT, jedna od najvećih nacionalnih konferencija o kibernetičkoj sigurnosti, ove je godine okupila više od 350 sudionika. Uz predstavnike SK@UT zajednice i državnih tijela na konferenciji su sudjelovali i predstavnici privatnih tvrtki, akademske zajednice te stručnjaci iz područja kibernetičke sigurnosti.

Riječ je o najvećem projektu zaštite nacionalnog kibernetičkog prostora te ga se često naziva i „kibernetičkim kišobranom“. Trenutno pomaže u zaštiti više od 100 državnih tijela, operatora kritične infrastrukture i pravnih osoba od posebnog interesa za državu.

Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti SK@UT je definiran kao Nacionalni sustav za otkrivanje kibernetičkih prijetnji i zaštitu kibernetičkog prostora i jedan je od dobrovoljnih mehanizama kibernetičke zaštite.

Od tehničkog alata u početcima sustava SK@UT se razvio u platformu za dijeljenje informacija, najboljih praksi i iskustava te je postao temelj za izgradnju zajednice koja okuplja stručnjake iz kibernetičke sigurnosti.

Konferenciju je uvodnim govorom otvorio potpredsjednik Vlade RH i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Predstavljeno je aktualno stanje kibernetičke sigurnosti, stanje provedbe zakona, trendovi kibernetičkih napada te predstojeće aktivnosti usmjerene jačanju nacionalnog i europskog okvira kibernetičke sigurnosti.

Sudionici SK@UT konferencije imali su priliku slušati o vrijednim iskustvima, od implementacije mjera zaštite mrežnih i informacijskih sustava do suočavanja s kibernetičkim prijetnjama i odgovora na kibernetičke incidente, izvijestili su organizatori.

Na konferenciji je istaknuto i da je Hrvatska među najuspješnijim državama članicama u provedbi EU NIS2 direktive te kako će SK@UT i dalje biti temelj razvoja otpornog i sigurnog hrvatskog digitalnog okruženja.